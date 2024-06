Vivibilità climatica, a Cagliari il record dei giorni ventosi 

Al primo posto nella graduatoria delle province che più soffrono la siccità e in quello della brezza estiva, al terzo in quella delle raffiche di vento, cioè il numero giorni annui con raffiche superiori a 40 chilometri orari per almeno un'ora.

Sono le posizioni di Cagliari nel report sulla “Vivibilità climatica” delle principali città e delle province italiane elaborato dal Corriere della Sera in collaborazione con IlMeteo.it, che ha stilato la classifica delle località italiane dove si vive meglio – o peggio – a seconda degli eventi climatici.

Nel dossier (che per ognuno dei 108 capoluoghi di provincia ha messo a confronto 17 parametri ora dopo ora, giorno per giorno per 24 anni, per un totale di oltre 380 milioni di dati), il capoluogo si piazza al primo posto nella graduatoria delle province che più soffrono la siccità, seguita dal Sud Sardegna. Al quinto posto Nuoro.

La graduatoria, viene spiegato, «considera tutti i periodi di siccità (precipitazioni superiori a 1 millimetro) di almeno 14 giorni consecutivi, si somma il numero totale di giorni all’interno di questi periodi».

Le località sarde conquistano i vertici della classifica anche sul caldo estremo (il Sud Sardegna è terzo), le Ondate di calore (Olbia è al secondo posto), i Giorni di sole (Cagliari è quinta) e l’Escursione termica (il Sud Sardegna al primo posto).

Cagliari, inoltre, è al primo posto nella classifica delle città caratterizzate dalla brezza estiva e al terzo posto in quella delle raffiche di vento.

Il primato della classifica nazionale per il miglior indice di vivibilità climatica lo conquista Imperia con un valore di 999 su 1000, seguita da Biella (991/1000) e da Agrigento (982/1000).

Cagliari si piazza invece al 25esimo posto complessivo (con un indice di 727/1000), Nuoro è 42esima (659/1000) , Sassari 64 (564/1000) e Olbia 74esima (527/1000). Il Sud Sardegna è relegato in coda, al 105esimo posto con un indice di vivibilità climatica di 57/1000.

Quanto alle due grandi metropoli italiane, a livello nazionale Milano è solo 77esima (510/1000) e Roma addirittura 93esima (374/1000).

RIPRODUZIONE RISERVATA