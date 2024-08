Viviani ci prova ma è nono 

PARIGI. Questa volta il miracolo sportivo non è riuscito: Elia Viviani ha chiuso al nono posto la prova olimpica di Omnium, la gara di ciclismo su pista divisa in quattro prove (lo scratch, la corsa a tempo, la corsa e eliminazione e la corsa a punti). Nel tripudio del Velodromo nazionale di Parigi, l'oro è stato vinto dal padrone di casa Benjamin Thomas, l'argento dal portoghese Iuri Leitao, il bronzo dal belga Fabio Van den Bossche. Il veneto fu oro a Rio il giorno di Ferragosto del 2016, poi a Tokyo, dove era portabandiera con Jessica Rossi, riuscì a strappare negli ultimi giri un bronzo dal valore altissimo, dopo lunghi mesi di sofferenze e difficoltà fisiche. Tre anni dopo, a Viviani non è riuscita un'altra memorabile rimonta. «Il livello si è alzato tantissimo: c'erano almeno dieci corridori partiti con ambizioni di medaglia», ha detto Viviani. «Sono davvero felice per il francese Thomas (l'oro di oggi, ndr ) che in questi anni ha dominato l'Omnium e a Tokyo non c'era. Conosco l'emozione dell'oro e quindi non posso che fargli i complimenti: è stato il più bravo di tutti e se l'è meritato».

