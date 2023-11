«Viviamo tra muffa, puzza e degrado» 

I panni bianchi stesi fuori dalla finestra spiccano sul nero delle pareti divorate dalla muffa. Tra un finestrone e l’altro, numerosi rattoppi che non rendono neanche lontanamente dignitoso l’ingresso della palazzina al civico 17 di via Tempio.

Ma è varcando il portoncino oltre la piccola rampa di scale dell’edificio che ospita cinque appartamenti dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (il sesto è stato venduto di recente) che viene fuori il peggio. La prima cosa che colpisce è l’odore stantio.

Degrado

«Vede? - domanda Barbara Demelas, inquilina dell’ultimo piano, mentre indica il soffitto della cucina - queste sono le condizioni in cui siamo costretti a vivere». Sollevando lo sguardo si rimane attoniti: il solaio, le pareti, ogni angolo è completamente annerito.

«Non so quante volte ho già imbiancato, tengo sempre le finestre spalancate - racconta disperata la donna, mamma di tre bambini - ma non non trovo mai una soluzione, le infiltrazioni sono troppe. Pochi giorni fa ho dovuto buttare i materassi ammuffiti».

La disperazione

Nell’andito, un chiodo infilato sul davanzale tiene chiusa la finestra. «Se non lo metto, piove dentro», va avanti mentre fa strada verso il bagno e mostra la vasca completamente arrugginita.

«Più volte ho interpellato Area per chiedere un intervento - va avanti Barbara Demelas - mi dicono che devo fare io i lavori. Ma è un alloggio popolare non mio, io pago un affitto ogni mese».

I silenzi

Al piano inferiore non va meglio. «Continuiamo a fare trattamenti con prodotti antimuffa, ma non basta - conferma Lucia Pippia - il bagno è in condizioni pietose. Siamo qui dal 2017 e Area non ha mai fatto interventi manutentivi».

La cantina sembra reduce da un terremoto. I mattoni a vista e le pareti scrostate la rendono inutilizzabile. Dall’ente proprietario, interpellato, nessuna risposta.

Allarme case

Quello della casa resta un problema cronico ad Oristano: troppe famiglie in attesa di sistemazione e pochi alloggi disponibili. Vera Pistis è disperata. Trentanove anni, disoccupata, a giorni dovrà lasciare l’appartamento dove vive in affitto assieme alla figlia di sette anni. «Ho avuto lo sfratto, sono in graduatoria per una casa popolare, ma chissà quando se ne libererà una - dice preoccupata - non ho parenti qui, ho il terrore di finire per strada con la bambina».

Il lungo elenco

Dall’assessorato ai Servizi sociali assicurano che l’emergenza abitativa è la priorità per il Comune. «Attualmente le famiglie in attesa di una sistemazione sono 221 - spiega l’assessora competente, Carmen Murru - dall’approvazione dell’ultima graduatoria, nel dicembre del 2021, abbiamo consegnato oltre cento case». Compresi i 42 alloggi costruiti ex novo sempre da Area e assegnati pochi mesi fa.

«Un nuovo bando»

Duecentoventuno idonei, ma l’elenco di chi presenta domanda è molto più lungo. «Nel Documento unico di programmazione abbiamo previsto anche il nuovo bando», va avanti l’esponente dell’esecutivo.

Lo stanziamento previsto dal Comune per “interventi finalizzati alla tutela del diritto alla casa” è di 753mila euro nel 2024 e nel 2025, 751mila euro nel 2026.

