«Viviamo prigioniere al quarto piano» 

Cornicioni pericolanti, intonaco che cade, scale rotte e pericolose, lasciate all’incuria di chi dovrebbe gestirle, ma non lo fa. È il caso di una palazzina di dodici appartamenti in via Vittorio Veneto. Sei appartamenti sono di proprietà del Comune, gli altri sei sono stati riscattati dai privati. Al quarto piano vivono Anna Pranteddu (96 anni) e Gabriella Sarigu (73), mamma e figlia, entrambe con difficoltà motorie, che affrontano quotidianamente problemi a causa dell’assenza di ascensore.

La protesta

«La situazione è sotto gli occhi di tutti – racconta Claudio Valenti, figlio e nipote delle due donne – basta passare davanti al palazzo per capire in che condizioni è. Mia madre e mia nonna vivono al quarto piano senza ascensore e, senza il supporto dei vicini, sarebbero completamente isolate». Secondo Valenti, le scale non sono sicure e rendono difficile anche l’intervento dei soccorsi: «Sopra casa di mia nonna abitava un’altra signora invalida. Ogni volta che doveva fare una visita medica la portavano giù con una sedia cingolata. Anche un’ambulanza avrebbe difficoltà a intervenire». Il palazzo presenta numerose criticità: «Non ci sono ascensore, impianto antincendio né estintori. Il parcheggio esterno è in pessime condizioni: sterrato, con erba alta e aghi di pino, e in passato ci sono stati incendi. Più di tre anni fa un appartamento comunale ha preso fuoco e non è stato riparato; qualche notte fa qualcuno ha rotto le persiane di un appartamento vuoto e ha cercato di entrare».

Raccolta dei rifiuti

«La raccolta differenziata senza ascensore è un problema per mia madre e per mia nonna, viste le loro condizioni».Valenti segnala anche la mancanza di interventi coordinati: «Ho inviato più Pec ai servizi sociali senza risposta, e l’amministratore non risponde alle comunicazioni. I vicini più giovani aiutano, portano la spesa con un montacarichi da cantiere e accompagnano mia nonna alle visite, ma non è sufficiente».

L’assessora al Patrimonio, Giorgiana Cherchi, informata della situazione, non ha rilasciato dichiarazioni. Commenta, invece, l’assessora alle Politiche sociali, Angela Scarpa: «L’invecchiamento della popolazione e i cambiamenti nelle famiglie rendono sempre più complessa l’assistenza alle persone anziane con disabilità, soprattutto quando i figli lavorano e non possono garantire una presenza costante. Come amministrazione comunale siamo consapevoli di questa realtà e ci impegniamo a monitorare i bisogni e a intensificare gli interventi di assistenza, affinché nessuna persona fragile venga lasciata sola».

