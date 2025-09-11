VaiOnline
«Viviamo nell’incubo alluvione» 

Allagamenti dopo le piogge, bloccati i progetti di sistemazione 

È bastata una bomba d’acqua perché le strade di Uras si trasformassero in fiumi. Soprattutto in via Mannu il problema si ripresenta puntuale ad ogni acquazzone ma ritorna la paura. Lo spettro del ciclone Cleopatra che il 18 novembre 2013 aveva devastato case, attività, facendo due vittime è sempre presente anche perché da quel giorno poco o nulla è stato fatto per mitigare il rischio di allagamenti.

Progetti fermi

La pulizia dei pozzetti e dei canali da parte del Comune non sempre basta per contenere l'acqua, soprattutto in casi eccezionali. «La preoccupazione c’è sempre, inutile negarlo - precisa il sindaco Samuele Fenu - Gli operai due giorni fa sono subito intervenuti per la pulizia dei pozzetti davanti alle case. Erano presenti poche foglie e qualche pezzo di asfalto, visto che in varie zone sono in corso i lavori per la posa della fibra ottica». Dal 2013 non si è fatto quasi nulla sul fronte della mitigazione del rischio idrogeologico: «La responsabilità non è nostra - aggiunge Fenu - Il progetto per intervenire con uno sbarramento ai piedi del Monte Arci, essenziale per contenere l'acqua che viene giù ogni volta che si verifica un evento eccezionale, è ancora fermo per colpa della burocrazia negli uffici della Regione». Ed è bloccato anche quello della pulizia straordinaria del rio Thami: «Sono progetti che sono stati prima redatti - spiega Fenu - poi negli anni rivisitati e infine accantonati. Il problema non è a Uras».

Manutenzioni

Il sindaco ricorda gli interventi eseguiti a settembre di un anno fa: «Una ditta esterna aveva pulito tutti i pozzetti in maniera profonda, erano stati trovati addirittura residui del 2013 – spiega - Era stato un intervento straordinario che forse nessuna amministrazione aveva mai fatto e che non si può ripetere ogni anno». Poi però ad ottobre, al primo acquazzone il paese si era allagato di nuovo: l’acqua era arrivata dal Rio Mogoro, in alcune strade aveva quasi raggiunto il metro di altezza. Erano intervenuti, oltre i vigili del fuoco, anche tanti volontari per liberare case e scantinati. E intanto la paura non passa.

