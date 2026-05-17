«Viviamo da anni nel degrado» 

Una situazione da terzo mondo nel cuore del paese. Succede agli oltre cento residenti delle tre palazzine di via Risorgimento che raggruppano 36 appartamenti. Da diversi decenni vivono in mezzo al degrado e all’abbandono più totale in mezzo al fango in inverno e in mezzo alla polvere in estate per non parlare della strada di accesso alle abitazioni, disseminata di buche e voragini. Questi disagi vanno avanti da decenni tra promesse di intervento, ma i problemi restano per questo agglomerato (dimenticato) di alloggi anche se tanti anni fa (dal 2005 al 2008) i residenti hanno ceduto al Comune gli spazi comuni per permetterne la sistemazione di queste case acquistate o di proprietà dell’Inacasa.

La protesta

«Da anni si ripete sempre la solita storia – dice Carlo Zedda, uno dei residenti – all'inizio sembrava che la nuova Giunta volesse risolvere il problema ma poi ha fatto come le precedenti amministrazioni. Si sono presentati alle palazzine una settimana prima delle elezioni per discutere della situazione. La strada interna è sempre più dissestata». I residenti sono amareggiati, come nel caso di Alessandra Cau: «All’esterno del palazzo si sono creati anche cumuli di immondezza che non vengono raccolti nonostante le segnalazioni fatte anche alla polizia locale. A due anni dalle elezioni, non vediamo cambiamenti concreti, siamo al centro del paese nel degrado più totale. Non siamo cittadini di serie B».

Le difficoltà

La situazione è da terzo mondo anche per Anselmo Maxia: «Le difficoltà sono molteplici a partire dal semplice parcheggiare, le macchine sono danneggiate e i solchi sono profondi. Io ho la stufa a pellet e devo scaricare lontano. Abitano anche persone disabili e ipovedenti che non possono uscire di casa a piedi quando piove. Tutto questo è vergognoso: viviamo ogni giorno questi disagi». Su questa situazione di degrado e sulle condizioni indecorose di via Risorgimento i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Angela Canargiu (prima firmataria), Nicola Orrù, Nicola Ennas, Bebo Casu, Emanuela Cruccu e Silvia Mamusa hanno presentato un’interpellanza rivolta alla presidente del consiglio Alessia Cossu e all’assessore all’ambiente Fabio Orrù.

L’interrogazione

«Vogliamo sapere – rimarcano i consiglieri – quali interventi sono previsti per ridare vivibilità e sostenibilità a questo sito. Da settimane c’è l’indecenza di sacchi di immondizia posizionati in bella vista, che non danno certo un’immagine decorosa». «L'amministrazione sta portando avanti le sottoscrizioni dei proprietari per la regolarizzazione del passaggio di proprietà dell'area al Comune e consentire così questi interventi con soldi pubblici, ad oggi vietati dalla legge – dice il sindaco Stefano Altea – manca una sola firma di una persona negli Stati Uniti. L’ufficio comunale sta elaborando un progetto da sottoporre nei prossimi giorni alla Giunta per la riqualificazione dell'area dei giardinetti e piazza Risorgimento. Si tratta di un intervento di diverse centinaia di migliaia di euro».

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