«Viviamo con l’incubo roghi» 

«Siamo stanchi di vivere con l’incubo incendi». C’è una parte della città condannata, da una decina d’anni, con periodi più o meno intensi, a convivere con le fiamme. Sono i residenti della zona nord, fra la lottizzazione Dalmazia, Carbonia Due e l’agglomerato adiacente a via Castelsardo, a ridosso di via del Minatore: un bel viale alberato che però assurge da ormai troppo tempo agli onori della cronaca per gli incessanti incendi appiccati in prossimità dell’insediamento rom.

I roghi

L’’ultimo allarme due giorni fa. Le fiamme si sono sviluppate ancora una volta mentre soffiava il maestrale e hanno impegnato non poco le squadre antincendio (necessario pure un elicottero). La situazione poteva finire fuori controllo proprio come un anno fa, il 28 di giugno, quando le fiamme lambirono case, scuole, un impianto sportivo, la strada ferrata e una nube di fumo per ore sovrastò mezza Carbonia. Seguirono altri sessanta episodi minori. Nel 2021 addirittura un centinaio. Chi abita nei dintorni non nasconde disperazione e impotenza: «Siamo esasperati – afferma Giampietro Corda, lottizzazione Dalmazia – non appena arriva la bella stagione si vive questo incubo e temiamo anche la rassegnazione delle istituzioni che dovrebbero prevenire». I terreni appartengono sia all’ex Ligestra sia ad Area. «Tempo pochi giorni – ammette il vicino Gianni Ortu – e riavremo il fuoco in casa: per quanto possibile attorno a casa mio ho diserbato io ma non posso pensarci sempre». L’anno scorso la Forestale appiccò a fini preventivi un incendio controllato per ridurre la vegetazione nel tratto prossimo alle scuole: «Ma l’erba è ricresciuta – dice Graziano Mallus, residente in via Castelsardo – una singola operazione non ha senso se non ripetuta: occorre ruspare e controllare».

I ricordi

Anche Alessandro Vacca abita in via Castelsardo e ricorda come fosse ieri il 16 giugno 2016 quando in una giornata identica a domenica aveva fronteggiato il fuoco nel giardino di casa: «Le fiamme aggredirono i canneti e i tizzoni ardenti trasportati dal vento saltarono la strada. Li affrontammo con secchi e frasche: siamo esausti perché ogni estate non c’è scampo a questi incendi». Poco più avanti c’è il popoloso rione Carbonia Due che in caso di maestrale riceve subito in pieno la colonna di fumo: «Non finiremo mai di insistere per una bonifica radicale – spiega Piero Palermo – i margini del quartiere sono poi circondati da canneti che in determinate condizioni possono essere colpiti dalle fiamme: proprio impossibile eliminarli?»

Sempre a Carbonia Due abita anche l’ex segretario della Cgil Roberto Puddu: «Meno male che per una recente gara di moto abbiamo pulito un terreno di solito aggredito dalle fiamme. Non ci illudiamo: poche settimane e rivivremo l’incubo di avant’ieri».

RIPRODUZIONE RISERVATA