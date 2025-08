«Viviamo con l’incubo degli incendi» 

Tanta paura e anche tanti interrogativi dopo l’incendio che nei giorni scorsi ha minacciato il centro abitato. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma in paese tiene banco il dibattito sulla macchina organizzativa e sugli interventi per combattere i roghi. «È in atto un’analisi con l’ufficio tecnico comunale, la compagnia barracellare e i volontari, per comprendere cosa non è andato per il verso giusto e cosa c’è da migliorare sul piano della prevenzione e della risposta all’emergenza», commenta il sindaco Gabriele Littera, nel giorno in cui la minoranza consiliare annuncia un’interrogazione proprio su questi temi.

L’incendio

L’incendio risale al 25 luglio. Le folate fortissime di maestrale avevano spinto il rogo verso il centro abitato, e le fiamme in pochi minuti avevano divorato le distese di sterpaglie secche, fino a lambire le case. «Non state in strada, non sprecate acqua, occupatevi gli uni degli altri, mettete al primo posto le vite e non le cose. Se siete in pericolo andate via di casa», è stato il messaggio del sindaco durante l’emergenza. In via Albania (e anche in via Svezia, via Bulgaria e via Turchia) i cittadini ricordano anche quei momenti.«Sono stati momenti molto brutti, mai vista una cosa del genere: abbiamo spento il fuoco che stava minacciando la nostra casa», racconta Alberto Palmas. L’infermiera Francesca Pilloni ha vissuto in diretta telefonica il drammatico incendio dalle parole dei genitori. «In pochi minuti il fuoco è arrivato a ridosso delle case: c’è stato molto spavento, in molti hanno indossato le mascherine per non respirare il fumo, diverse persone sono state evacuate. Per fortuna un agricoltore ha creato col suo trattore una fascia di protezione, altrimenti il fuoco sarebbe arrivato in casa».

Gli interrogativi

Ma cosa non è andato per il verso giusto, nella prevenzione e nell’azione di soccorso? Il sindaco prova a dare risposta agli interrogativi. «Decine di altri incendi in corso in tutta la Sardegna, almeno tre solo da noi: si è trattato di una di quelle giornate in cui, complice il vento, gli incendiari hanno gioco facile. E poi, quando avevamo il fuoco in centro abitato, i barracelli e i volontari del nucleo Quadrifoglio di Serramanna erano impegnati in altri incendi», rileva Littera. Il quale, a maggio, aveva firmato un’ordinanza per la pulizia delle aree per prevenire gli incendi. «In alcune aree l’erba è stata sfalciata, in altre no». «Siamo consci che occorre moltiplicare gli sforzi – aggiunge- nella prevenzione e controllo territorio e in termini di risposta alle emergenze». Carlo Palher, consigliere di opposizione annuncia un’interrogazione sulla vicenda degli incendi.

RIPRODUZIONE RISERVATA