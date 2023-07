“Vivi qui”, si chiude il progetto di rigenerazione urbana 

Dalla piazza al convento per chiudere con una grande festa “V.I.V.I. Q.U.I.”, il progetto di rigenerazione urbana e ricucitura sociale promosso dall’associazione Open Air insieme al Comune, in partnership con coop sociale “Il mio Mondo”, Oikos, Fratellanza della Misericordia, liceo artistico Brotzu ed associazione “Città di Quarto 1928” che ha portato in piazza San Lucia nei mesi scorsi musica, balli e arte. L’appuntamento è per sabato all’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari. Alle 19,30 si potrà assistere alle mostre fotografiche con i momenti più belli dei vari laboratori.

Alle 21 sarà la volta di Alessandro Atzeni con uno spettacolo di Stand Up Comedy.

Alle 22 torna la magia della musica con il sassofonista Ettore Diana e per finire dalle 23 dj Perco farà scatenare con il suo dj set.

“V.I.V.I. Q.U.I.”, è l’acronimo di “Vivere Insieme Verso l’Immaginabile Quartu Urbana e Inclusiva”. Il progetto, a forte impatto sociale, era risultato vincitore della quarta edizione del Creative living lab finanziato dal ministero della Cultura. Tra gli appuntamenti proposti nei mesi scorsi, la bonifica di piazza Santa Lucia, la realizzazione di un grande murale all’ingresso del quartiere popolare, laboratori per bambini e ballo sardo.

