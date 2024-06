«Vivi per miracolo, ora ho paura»

«Vivi per miracolo». Pina Aru è la moglie di Pietro Serra, 64 anni lei, 69 lui, la coppia scampata per miracolo all’agguato avvenuto sulla Provinciale Sardara–San Gavino, lunedì mattina. «Quel fucile è rimasto puntato contro di me e mio marito non so di preciso per quanti minuti, un tempo che a me è sembrato un’infinità».

La coppia di Sardara era diretta a Villacidro, a far visita alla figlia per il pranzo che la mamma aveva preparato. «Le pietanze - racconta Pina Aru - sono arrivate, grazie al favore di amici. Noi no. A parte tutte le conseguenze del caso, non volevo che mia figlia ci vedesse in quelle condizioni, spaventati e feriti».

L’agguato

«Andare a Villacidro –racconta la donna - per noi è ormai un viaggio di routine. E così lunedì siamo usciti di casa, entrati in un negozio per la spesa, poi a fare benzina e via sulla Provinciale. Tutto come sempre. Stavamo discutendo del più e del meno, quando improvvisamente una macchina di colore grigio, si è accostata alla nostra auto e subito son partiti colpi d’arma da fuoco contro di noi. Forse ho urlato, forse ho chiesto di smetterla, forse ho pianto. Le schegge del vetro frantumato dagli spari mi arrivavano addosso. A ogni colpo, fortissimo, abbiamo pensato di morire. E saremmo morti se ad un tratto, per miracolo, non fosse comparsa una stradina laterale che mio marito ha imboccato per sfuggire a quell’agguato. Se avessimo proseguito sulla strada principale non credo che saremmo ancora qui a raccontare».

La fuga

Tragedia evitata, fortuna o destino che sia. Lontano dagli spari, il primo pensiero di Pietro Serra e Pina Aru è stato quello di chiamare i carabinieri. «La telefonata in caserma –prosegue la donna- materialmente l’ho fatta io. Con fatica, le mani mi tremavano, non riuscivo a comporre il numero. Temevo di ritrovarmi di fronte il fucile puntato. Non volevo che i miei occhi si incrociassero con quelli della persona che ha sparato. Preferivo non sapere chi fosse e soprattutto perché l’avesse fatto. Nella mia vita ho affrontato tanti sacrifici. Ho cresciuto 4 figli. Sono nonna di 12 nipoti. Vivo per loro. Sono tutto per me. E proprio mentre andavo a trovarne una, ho rischiato la morte. Continuo a chiedermi perché?».

Per quell’inseguimento, capace di terrore puro, Aru cerca una spiegazione. Non la trova. Ripercorrendo il suo passato non c’è nulla che possa avere scatenato un gesto grave. «Ho sempre pensato – rimarca - a prendermi cura dei miei figli. Li ho educati al rispetto di tutti. Certo si può sempre sbagliare. Capita. Basta parlare. Se non bastasse ci sono altre strade, come quelle di rivolgersi alle forze dell’ordine. Fanno il loro lavoro. Il resto non lo capisco proprio, è qualcosa più grande di me». Da tre giorni è il suo incubo: sbagliare è un conto, puntare un fucile carico è altro. E ha affidato all’avvocata Antonella Saba l’incarico di seguire la vicenda dal punto di vista legale.

RIPRODUZIONE RISERVATA