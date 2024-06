«Vivi per miracolo dopo lo scontro con i cervi» 

Guardando la lunga serie di incidenti stradali provocati negli ultimi anni dall’attraversamento improvviso di cervi e daini è quasi un miracolo che ci sia stata soltanto una vittima. Dopo la morte di Gianfranco Palma, il turista milanese di 67 anni che lunedì notte ha perso la vita dopo essersi scontrato contro un cervo mentre percorreva col suo scooter la strada principale di Is Molas, in tanti – chi in sella a una moto e chi al volante di un’auto – racconta cosa significhi essere travolti da un animale in corsa di oltre 200 chili.

A Santa Barbara

Nel febbraio del 2022, Giovanni Melis, di Sarroch, era stato investito da un cervo mentre percorreva la Statale 195 all’altezza di Santa Barbara: «L’esperienza più terribile della mia vita, sono sopravvissuto solamente perché ero alla guida di un fuoristrada, rimasto completamente distrutto dall’impatto con l’animale. Andavo piano, la strada era libera, me lo sono visto piombare sul parabrezza, l’ho centrato mentre cercava di saltare da un lato all’altro della carreggiata. Qui la prudenza non c’entra nulla, puoi andare anche a 50 chilometri all’ora, ma se una bestia di quel peso di piomba addosso c’è poco da fare».

Nel traffico

L’incidente di Paolo Ortu, di Pula, risale al maggio del 2014, quando ancora era consigliere comunale: «Stavo uscendo dalla Cooperativa di Santa Margherita, il traffico scorreva lento e andavo molto piano, un cervo mi sfondò il finestrino lato passeggero, arrivando a pochi centimetri dalla mia faccia, se avessi avuto qualcuno accanto a me sarebbe morto di sicuro. Ricordo che l’animale riuscì comunque a scappare, qualche giorno dopo lo ritrovai morto a qualche centinaio di metri dal luogo dell’incidente. Per avere un risarcimento ho dovuto penare a lungo: il problema degli ungulati si risolve con più linee di intervento, ma è chiaro che occorre molto denaro».

Sulla moto

Cinque anni fa Bruno Manca, di Sarroch, si è scontrato con un cervo mentre era in sella alla sua moto diretto verso Santa Margherita: «Era notte, all’improvviso ho visto un’ombra velocissima venirmi incontro, poi ho sentito una botta tremenda alla spalla, che mi ha fatto cadere dalla moto. Rimasi ricoverato in ospedale per dieci giorni».

Gianluca Spagnolu, comandante della compagnia barracellare di Pula, rivela come gli incidenti sulla Sulcitana avvengano soprattutto in una zona: “Al km 35,600, in prossimità della rotatoria allungata di Santa Margherita, abbiamo rilevato là la maggior parte degli scontri tra ungulati e auto di passaggio. Negli ultimi anni la nostra compagnia si sarà occupata di 50, forse 60 incidenti di questo genere: si possono incontrare cervi e daini che attraversano la carreggiata anche nei pressi del Corte Noa, e sulla strada per Is Molas».

Emilio Carta, ranger in pensione, per 9 anni ha viaggiato quotidianamente da Pula a Teulada, dove prestava servizio: «Trovarmeli per strada era la mia paura costante, non so quante carcasse di cervi a bordo strada ho trovato la mattina lungo il mio percorso».

RIPRODUZIONE RISERVATA