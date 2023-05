Vivi il mare festival da giovedì a domenica 

Saranno le onde a portare sui lidi cagliaritani, nell’ultimo fine settimana di maggio, il “Vivi il mare festival”, ideato e organizzato dall’Asd Arcipelaghi con il sostegno della Fondazione di Sardegna e del Comune di Cagliari. Dopo la prima edizione del 2022, che ha contato oltre 700 partecipanti, il Festival dedicato alla cultura del mare, alla sostenibilità ambientale e agli sport acquatici ritorna carico di entusiasmo e nuove proposte.

Le onde sono il tema attorno a cui è costruita questa edizione della manifestazione che si svolgerà da giovedì a domenica tra Su Siccu e Marina Piccola. «Le Onde si propagano come flusso irrefrenabile nel tempo e nello spazio; possono essere surfate e farci procedere con velocità e divertimento, ma possono anche venirci contro e metterci in difficoltà, pretendere sapienza e coraggio; insomma le onde sono belle metafore del movimento e dell'andamento dell'esistenza umana», spiega la direttrice artistica e sportiva, Giulia Clarkson, ideatrice del festival assieme a Francesca Savona. Sono 17 le associazioni sportive, culturali e le aziende che Arcipelaghi ha coinvolto, per ampliare l’offerta di imbarcazioni e specialità veliche, culturali e di spettacolo.

