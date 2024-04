Vivere senz’acqua «Ecco come si fa» 

Inviata

Serramanna. Hanno ammucchiato sassi bianchi al posto dei fiori nelle aiuole in giardino, disteso un tappeto di erba finta dove c’era un bel prato verde e ogni mattina si svegliano sperando che nella notte un po’ d’acqua sia piovuta nelle cisterne in cantina. In via Mario Melis, quartiere residenziale in località Is Argiddas, a Serramanna, le limitazioni nell’uso dell’acqua sono da tempo la normalità. Ma ora che il sindaco Gabriele Littera (con un anticipo di alcuni mesi rispetto agli anni scorsi e seguendo le indicazioni della Regione) ha promulgato le nuove regole per i 9.500 abitanti del paese, loro temono che le cose vadano persino peggio. A Serramanna dall’11 aprile scorso e fino al 30 settembre è vietato annaffiare i fiori in cortile, lavare le auto sotto casa, riempire vasche e utilizzare l’acqua «per usi diversi da quello alimentare, domestico e per l’igiene personale». A vigilare sul rispetto delle restrizioni ci sono la Municipale e le altre forze dell’ordine. Questione di siccità.

La denuncia

«Non ne possiamo più, andiamo avanti così ormai da anni: aspettiamo le autobotti ma spesso vengono erogati solo 200-300 litri a famiglia, come si fa a vivere così?». Se c’è qualcuno che ha imparato a sopravvivere con i rubinetti a secco sono proprio loro: gli abitanti di via Melis. Patrizia Corona, 49 anni, ha ormai un’esperienza decennale. Come lei anche Luciana Farris, Roberto Venuto, Carla Serra e tutti gli altri venuti ad abitare in quest’area verde alle spalle del centro. La situazione è questa: l’acqua della rete (qui il servizio è gestito dal Comune) arriva di rado, di solito di notte e per poche ore; serve per accumulare una piccola riserva nelle cisterne che viene utilizzata (e spesso finita) al mattino. Per il resto bisogna aspettare che il Comune mandi le autobotti o, come soluzione estrema, si riempiono i depositi con l’acqua dei pozzi. «Ma è argillosa, temiamo possa creare danni alla salute. Il punto è che non sappiamo come altro fare», aggiunge Marco Murgia, collegato al telefono con questa sorta di assemblea improvvisata sul marciapiede di casa. «Mi capita di svegliarmi nel cuore della notte e cercare di sentire se l’acqua sta entrando nel serbatoio», dice Patrizia Corona mentre sotto il sole di mezzogiorno fa il punto della situazione con i vicini, tutti iscritti al gruppo Whatsapp “Is Argiddas” dal nome della località. La chat è una selva di messaggi d’allarme sull’acqua che non c’è, sta finendo o non arriverà. «La prima a svegliarsi di solito è Stefania, alle sei del mattino ci comunica se l’acqua è arrivata oppure no. Apriamo gli occhi con questo pensiero e li chiudiamo con la speranza che il giorno dopo vada meglio». Gli accorgimenti per evitare gli sprechi sono infiniti: «Ho dovuto rinunciare ai fiori in giardino, preferisco lavarmi i denti», dice Carla Serra che vive al civico 11 con tutta la famiglia. «Cerchiamo di limitarci in tutto: per esempio, quando si va in bagno, prima di tirare lo sciacquone ci accertiamo che non debba entrare qualcun altro, così scarichiamo una sola volta. Oppure stiamo attenti a fare un solo shampoo e, sempre più spesso, capita di lavarsi i denti o farsi la doccia con le bottiglie comprate al supermercato», continua Patrizia. E ancora: «Raccogliamo l’acqua piovana, mio marito ha realizzato un deposito sotterraneo nel quale confluisce lo scarico della grondaia, la usiamo per annaffiare le piante o, se siamo a secco, per il water – racconta Luisa Farris, capofila delle villette a schiera di via Melis dove, quando non resta altro da fare, i residenti salgono in auto e chiedono aiuto ai familiari –. Qualche volta dobbiamo riempire le taniche alla fontana oppure andare a fare la doccia altrove». Il punto è che le cose col tempo sono andate sempre peggio. «Dal 2008 la situazione è questa, ma con l’estate le cose si aggravano e quest’anno c’è persino l’ordinanza in anticipo – riflette Marco Murgia –. Stiamo valutando l’ipotesi di costituire un comitato per fare un esposto». Aggiungono le sue vicine: «Quello idrico è un servizio primario, senz’acqua non possiamo più vivere, p aghiamo le bollette, abbiamo versato anche i soldi per l’allaccio che non è mai stato completato. Dopo tanti anni per noi è il momento di dire basta».

In paese

A fare un giro per le strade del centro, in effetti, sembra che almeno il divieto di non lavare l’auto privata venga rispettato. Eppure all’autolavaggio nella zona Pip non c’è nessuno. «L’idea che noi facciamo affari d’oro solo perché non si può lavare la macchina in casa è proprio sbagliata», assicura il dipendente davanti al piazzale. Dall’altra parte della strada Alberto Orrù, allevatore di 57 anni, sa già che potrebbe dover rinunciare alla doccia. «Io abito a S’Isca, dalle 17 chiudono l’acqua per erogarla in altre zone – racconta allargando le mani sporche di terra e dell’olio del trattore in sosta oltre il cancello –. Se mancherà l’acqua? Non c’è nulla da fare, aspetterò che ritorni».

RIPRODUZIONE RISERVATA