Aiutare gli anziani a vivere il più a lungo possibile nella propria casa, senza rinunciare all'autonomia, agli affetti e alla qualità della vita. Ma anche sostenere le famiglie, spesso chiamate ad affrontare difficoltà economiche e organizzative legate all'assistenza dei propri cari. Sono gli obiettivi del convegno «A casa propria: strategie e reti di supporto per il benessere dell'anziano e della famiglia», in programma lunedì 23 novembre alle 16.30 nella Casa del Quartiere di via Nebida.

L’iniziativa è organizzata dall'associazione Fiocco Bianco Argento, in collaborazione con il Comune, Federfarma Cagliari e la Comunità di Sant'Egidio. Al centro dell'incontro le sfide legate all'invecchiamento della popolazione e il ruolo dei servizi territoriali.

Uno dei momenti principali sarà la presentazione di una guida informativa rivolta alle famiglie, con indirizzi e riferimenti utili per orientarsi tra i servizi della pubblica amministrazione, i contributi economici e le agevolazioni disponibili per l'assistenza agli anziani. Attenzione anche al ruolo delle farmacie e del volontariato. L'incontro sarà aperto a cittadini, operatori sociosanitari e rappresentanti delle istituzioni.

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