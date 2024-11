Vivere l’adolescenza ai confini della realtà 

“Me ne vado” di e con Anna Piscopo, in scena con Marial Bajma Riva - produzione BAM Teatro – in cartellone oggi e domani alle 21 al Teatro Alkestis di Cagliari per “Discovery” 2024: la pièce racconta il dramma di due adolescenti, indifferenti e annoiate, che compiono un gesto estremo, e la condizione dell’attesa, tra punizione e catarsi. Sul palco il disagio e le inquietudini di un'età di passaggio dall'infanzia all'età adulta, attraverso una vicenda inventata ma fin troppo verosimile, che rimanda alle pagine della cronaca: due ragazze per vincere la noia compiono una strage all'interno di un bar, teatro delle loro giornate, nel tempo sospeso e nel vuoto delle loro esistenze senza futuro. “Me ne vado” è l’attesa di un’alluvione, più simbolica che realistica: metafora perfetta di una punizione divina o forse mezzo di salvezza. Ma il suo “non arrivare” sembra negare lo sviluppo di ogni senso possibile del racconto. Il testo di Anna Piscopo – una delle artiste più originali della nuova ribalta romana – è incentrato sulle due protagoniste, «immobili nel pensiero e come proiettate ai confini della realtà», ciascuna con un proprio vissuto, che emerge a tratti, ma strettamente legate una all'altra.

RIPRODUZIONE RISERVATA