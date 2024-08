Vivere la terra riparte da Villaspeciosa 

Riparte da oggi il Festival Vivere la terra, con la prima delle quattro tappe che vedrà come paese ospite Villaspeciosa. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, celebra la storia e le tradizioni dei quattro paesi dell’unione dei Comuni Nuraghi di Monte Idda e Fanaris, che, oltre Villaspeciosa, comprende Siliqua, Decimoputzu e Vallermosa.

Il via

Il programma della prima giornata, comprende un laboratorio d’impagliatura aperto a tutti, che si terrà, alle 18.30, nel parco di San Platano. L’indomani, nello stesso luogo e orario, si ripeterà il laboratorio d’impagliatura, seguirà, alle 21.30, un concerto di musica barocca presentato dall’ensemble Felix Musici.

Per i più piccoli

Dopo una pausa si riparte il martedì successivo. La giornata del 27 agosto inizierà con uno spettacolo di animazione per bambini curato da Iknos party, che si terrà alle 18, sempre nel parco di San Platano.

Arte

Poi spazio come sempre all’arte. Uno dei momenti più attesi del festival si svolgerà alle 20, con l’inaugurazione del murale sul tema “ Vivere la terra”. L’opera, realizzata dall’artista Rosaria Straffalaci, sarà composta dai pannelli intrecciati prodotti durante i laboratori d’impagliatura, i cui partecipanti diverranno protagonisti nell’esecuzione del progetto. Un cambio di passo, i murales eseguiti nelle scorse edizioni erano dedicati al patrimonio archeologico e culturale del paese ora si punta tutto proprio sulla tradizionale arte dell’impagliatura. Alle 21, sempre nel parco di San Platano, il concerto del gruppo musicale Nord Swing Sud chiuderà l’edizione 2024.

Un ricco programma con alcune novità, spiegate da Cristina Foddis, assessore alla Cultura del paese: «Quest'anno il festival è stato inserito nella settimana dedicata ai patroni di Villaspeciosa: San Platano, Sant’Antioco e Santa Rosa. Per l’occasione, contiamo di richiamare numerosi visitatori, attratti non solo dalle iniziative culturali e dai concerti, ma anche dall'opportunità di esplorare il nostro patrimonio – e aggiunge - Sarà possibile visitare la chiesa romanica di San Platano e, su richiesta, il sito archeologico di San Cromazio. Un’occasione preziosa per condividere momenti di socialità e scoprire le bellezze del nostro territorio». La prossima tappa di “Vivere la terra”, prevista per il 31 agosto e 1 settembre, si terrà a Siliqua.

