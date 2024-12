“Vivere la terra”, paese in vetrina 

Si svolge oggi, a Decimoputzu, la prima giornata del festival “Vivere la terra”, la seconda si terrà il 28 dicembre. L’appuntamento era inizialmente previsto per il 7 e 8 dicembre, ma era stato rinviato a causa dell’allerta meteo. L’imprevisto ha consentito di trasformare l’iniziativa in due momenti speciali, inseriti nel pieno del periodo natalizio, per celebrare la ricorrenza insieme alla comunità in un’atmosfera unica di festa, condivisione, musica e tradizioni.

Durante la giornata odierna, la musica entra nelle scuole del paese con due concerti speciali curati dall’Ichnos Brass Quartet, che trasporterà gli studenti nel pieno dello spirito natalizio. Il primo concerto è in programma alle 9,40, nei locali della scuola primaria. Alle 11 si ripeterà per gli studenti della scuola secondaria. La seconda giornata si svolgerà il 28 dicembre, nella piazza San Giorgio, con lo spettacolo musicale del deejay Cristian Ena, previsto per le 21.

Il festival è promosso dall’Unione dei Comuni “I nuraghi di Monte Idda e Fanaris”, in collaborazione con Enti locali per le attività culturali e di spettacolo, e il supporto della Fondazione di Sardegna e della Regione. (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA