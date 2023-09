Vivere in Sardegna  

Dopo due stagioni di “Ovunquesardi”, in cui, girando mezzo mondo, hanno documentato la vita di centinaia di nostri corregionali residenti all’estero, Floris e Nu esordiscono oggi con “Ovunque in Sardegna”, format di 30 minuti dedicato, al contrario, alla ricerca degli stranieri che, proprio in terra sarda, si sono costruiti una nuova vita. Nella puntata di oggi alle 21, su Videolina, i due giovani, a bordo di Chàrlotte, il loro furgoncino anni ‘80, ci porteranno a Mamoiada. Un grande esempio di integrazione li attende. Baptiste, francese, che qui si è trasferito assieme a Christian, suo padre, si è talmente integrato nella realtà del paese: non solo lavora come guida nel noto museo delle maschere tradizionali, ma ha anche rappresentato Mamoiada durante la sfilata del primo maaggio a Cagliari.