Vivere in casa sommersi dai rifiuti 

L’ultima triste scoperta nell’elegante rione di Villanova, prima ancora la vicenda irrisolta ai piedi di Monte Urpinu. Due casi in meno di dieci giorni: con tempi diversi di intervento ma un medesimo degrado - umano e ambientale - nascosto tra mura di immobili inseriti nei quartieri “bene” della città. Quelli dove forse meno che altrove ci si aspetterebbe di trovare accumulatori seriali e case trasformate in discariche, con focolai batterici (accertati dalle autorità), escrementi e rifiuti di ogni sorta che cancellano ogni traccia di umanità in abitazioni un tempo identiche a tutte le altre. Situazioni estreme, che raccontano storie di malessere segnalate dai vicini. E fanno temere ce ne siano altre, probabilmente ancora nascoste.

L’intervento

In un elegante appartamento di Villanova, nei giorni scorsi il fetore sprigionato dalla spazzatura ammassata ovunque e amplificato dal caldo, è diventato insopportabile. Gli inquilini a quel punto hanno temuto il peggio. Tanto da richiedere un intervento urgente. Non c’è stata la tragedia, ma dietro la porta dell’abitazione assistenti sociali, polizia municipale, vigili del fuoco e carabinieri hanno trovato una scena comunque terribile. «Scoprire che un essere umano può arrivare a vivere in queste condizioni fa profondamente male, e credo debba portarci a riflettere», commenta l’assessora alle Politiche sociali Viviana Lantini. Non è una storia di povertà o di solitudine, non questa. «Abbiamo diversi casi in città, situazioni molto complesse che quasi sempre derivano da disturbi mentali», sottolinea. «Come Amministrazione facciamo il possibile, limitatamente alle nostre competenze e poteri, ma quando si parla di disturbi psichiatrici deve intervenire anche la Asl, e le soluzioni non possono essere sempre immediate perché c’è chi rifiuta le cure».

Malessere e impotenza

«Sconvolgente»: sono queste le parole di chi è entrato nell’abitazione - dichiarata inagibile - ed è riuscito a fatica a convincere il proprietario ad affidarsi ai Servizi sociali. Eppure sembra che sino all’altro giorno nessuno si sia accorto di quest’uomo che probabilmente avrebbe avuto bisogno di essere aiutato prima. Prima di arrivare al punto di vivere tra rifiuti ed escrementi. «Un fenomeno circoscritto, ma che al di là dei numeri riguarda prevalentemente anziani, che vivono in uno stato di degrado e con una sintomatologia psichiatrica in associazione a un deterioramento. Ma capita anche qualche giovane», racconta Annadele Pes, psichiatra e direttrice del Centro di salute mentale di Assemini. «Alle spalle ci sono spesso situazioni di isolamento sociale o di mancanza di riferimenti magari per un lutto. Parliamo di persone che difficilmente chiedono aiuto, perché non hanno la consapevolezza della malattia e tendono a nascondersi. Le segnalazioni arrivano quasi sempre dai vicini».