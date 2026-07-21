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22 luglio 2026 alle 00:21

Vivere da centenari, il segreto in una start up  

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Lo stile di vita dei centenari dell'Isola come modello di vita per il mondo. Negli ultimi anni, la Sardegna ha esportato non solo paesaggi e tradizioni, ma modelli di benessere e legati allo stare in comunità. Questi aspetti, attirano oggi visitatori da tutto il mondo alla ricerca di esperienze autentiche, lontane dalla frenesia e legate al contatto con la natura e gli altri. Al centro di questo percorso c'è una giovane nuorese, tornata di recente, Annacarla Denti, classe 1996 con la sua startup Longèra Journeys. Denti, dopo anni di studio e lavoro all'estero, ha deciso di tornare alle proprie radici per trasformare i segreti della Blue Zone in un progetto innovativo che unisce ricerca, turismo sostenibile, crescita personale.

Il percorso

Dopo la laurea in Biotecnologie molecolari all'università di Pavia, Annacarla Denti ha dedicato la sua tesi alla ricerca sui centenari sardi e alla nutrizione, con particolare attenzione al miele. Il suo percorso prosegue per altri dieci anni in Inghilterra, Olanda, Belgio, Svizzera, Italia. Poi lavora per importanti multinazionali, come Ferrero e Rio Mare. Lo scorso anno è stata selezionata tra dieci startup italiane per il programma di accelerazione promosso dal Ministero degli Affari Esteri a San Francisco, dove ha presentato Longèra Journeys e con questo passaggio ha promosso la cultura della Blue Zone sarda. Annacarla ha deciso di raccontare la realtà della sua terra anche oltre i confini isolani. «Crescendo in Sardegna mi sono resa conto che molte delle cose che qui consideriamo normali come camminare ogni giorno, mangiare cibo semplice, vivere la comunità, rallentare, oggi nel resto del mondo stanno diventando un lusso - dice -. E ti accorgi di quanto tutto questo sia raro solo quando vai via».

Le abitudini

Annacarla intervista i centenari sardi, ne raccoglie le testimonianze, le abitudini, gli insegnamenti che diventano poi la base di percorsi dedicati a chi desidera migliorare il proprio stile di vita. Al centro del suo progetto i quattro pilastri individuati dagli studi sulla longevità: il movimento quotidiano, l'alimentazione semplice, il senso di comunità e appartenenza, la capacità di gestire lo stress. Attraverso incontri ed eventi internazionali, i partecipanti vengono accompagnati alla scoperta di una Sardegna autentica tra passeggiate, prodotti locali, contatto con gli anziani e non, e momenti di confronto dove apprendono abitudini e tradizioni come fare la pasta in casa, la spesa nei mercati locali, e poter replicare a casa quanto appreso. Gli ospiti provengono da Germania, Olanda, Brasile, Stati Uniti. «La longevità non riguarda solo vivere più anni, ma vivere meglio - sottolinea Denti -. I centenari sardi ci insegnano che il benessere nasce dalle piccole abitudini quotidiane, dalla comunità, dal movimento e dal sentirsi parte di qualcosa».

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