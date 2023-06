«Vivere al Poetto senza servizi» 

Da una parte lettini e ombrelloni pieni come ogni estate, dall’altra i problemi di tutti i mesi dell’anno. C'è solo il bel lungomare di mezzo: una sorta di perimetro invisibile tra chi si ricorda della spiaggia dei Centomila con l'arrivo della bella stagione e chi ci abita tutto l'anno, con la sfilza di problemi messi nero su bianco. «Chiusa la stagione, sul Poetto cala il sipario, facendo dimenticare le diverse criticità con cui noi ci scontriamo da sempre»: è il pensiero condiviso dei residenti, riuniti in Comitato e intenzionati a migliorare il quartiere vista mare.

Il malumore

Undici punti e altrettante richieste: dal potenziamento del trasporto pubblico alla ridistribuzione degli stalli riservati, ma in elenco ci sono anche viabilità, sistemazione di impianti elettrici e fognari, illuminazione e maggiori controlli. Dopo il fermo dovuto alla pandemia, il comitato “Progetto Poetto” si è rimesso in moto e sembra aver ingranato la quarta: pagina internet riattivata, campagna di adesioni in corso e le idee chiarissime dei circa centocinquanta componenti attuali. Tutti abitanti di questo angolo di Cagliari con vista privilegiata ma non abbastanza per cancellare il malumore. «Siamo isolati e non abbiamo servizi»: sintetizza il portavoce Gianluca Mirasola. Lo dicevano dodici anni fa, quando hanno deciso di mettersi insieme con apposito statuto, e lo ripetono anche ora, perché «promesse e buone intenzioni a parte, qui non è cambiato quasi nulla», premettono Marinella Boi, Caterina Turri ed Elisabetta Perrier, le tre fondatrici.

Il tour

Appuntamento al chiosco, e poi tour nel rione sotto il sole cocente per toccare con mano quanto hanno anche trascritto e sottoposto all’attenzione dell’amministrazione. «Capiamo che il Poetto sia una grande risorsa per la città e l’hinterland, ma non può andare tutto a nostro scapito», osserva la Perrier. «Faccio l’esempio dei parcheggi riservati ai residenti: d’estate, col carico antropico ovviamente maggiore, spesso vengono occupati da chi non ne ha diritto». Non sarebbe neanche male una rivisitazione degli stalli: «Nella zona Ausonia sono sovradimensionati rispetto alla reale esigenza, mentre nella parte di via dei Villini, ne occorrerebbero di più». Massima collaborazione, dicono in coro, mentre passano in rassegna le problematiche di sempre. Sosta in via Ausonia: «I marciapiedi sono inesistenti». Obiettivamente impraticabile da un disabile in sedia a rotelle, mamma con carrozzina, e poco agevole per chiunque. E si torna ai collegamenti: «È evidente che siamo rimasti decisamente indietro. D’inverno passano solo Pf e Pq, con frequenza di quaranta minuti», interviene Mirasola. Basterebbe, riflettono, allungare il tragitto del 3, che attualmente si ferma la Quartiere del Sole.

Controlli e viabilità

Sportello bancomat non pervenuto, controlli insufficienti. Soprattutto nel fine settimana, quando da queste parti si eccede spesso con i decibel e pare sia impossibile riposare: «Per carità, ben vengano iniziative capaci di dare lustro e vitalità al rione, ma nel rispetto delle esigenze di chi ci vive». Chiedono maggior attenzione per l’unica area verde - davanti al Twist - e mentre attendono gli annunciati lavori di piazza degli Arcipelaghi, chiedono attraversamenti pedonali rialzati in via dei Villini e Ausonia, e due rotatorie in sostituzione dei semafori di via Gorgona e all’altezza della chiesa. Da rivedere anche il sistema di raccolta dei rifiuti: «L’ideale sarebbe stabilire orari precisi di conferimento per i commercianti, così come capita in altri quartieri del centro. Si eviterebbe di vedere tutti i mastelli nel lungomare».

