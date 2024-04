Vive in una catapecchia: «Mi serve aiuto» 

Per raccontare la casa di Rosa Mereu, basterebbero quei fogli di giornale ingialliti alle pareti. Chiede aiuto, la donna sestese, e ha scelto un nome di fantasia. Ma alla Caritas di Sestu il direttore Franco Locci la conosce bene, ed è a lui che può rivolgersi chiunque voglia dare una mano a Rosa.

«Vivo in due stanzette con mia figlia e i due nipoti. Non con mio marito, perché sono divorziata. Cerchiamo una casa. Qui ormai vivo da anni, ma è nocivo anche per la salute, ho tanti acciacchi». Se l’umidità avesse un valore, Rosa sarebbe milionaria. In questo sottotetto non c’è luce, le pareti trasudano, gli spazi sono minimi: in due camere molto piccole, con l’abilità di un campione di tetris Rosa ha fatto stare cucina, letti e tavolo. Il bagno è un water in un angolo: «Per lavarmi uso una bacinella. Qui non si può vivere, perché manca l’aria. Ci sto il meno possibile, preferisco mangiare un panino per strada».

A 57 anni, Rosa ha lottato tanto nella vita: «Da piccola in famiglia non c’erano soldi, non ho potuto studiare oltre la terza media. Ma faccio tanti lavori, come assistenza ad anziani, pulizie. Purtroppo, tutti precari». La famiglia non può fare molto: «Io e mio marito non parliamo più. Purtroppo ci siamo accorti tardi di non volerci bene. I parenti mi aiutano come possono, ho scelto di non dire il mio nome proprio per non dare loro un dispiacere». Ma è determinata, non può e non vuole arrendersi: «Non posso pagare un affitto alto, ma fino a trecento euro posso arrivare. Eventualmente sono pronta anche a lavorare per dare una mano ai padroni di casa».

