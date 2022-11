Vive grazie al rene donato dalla moglie «Il nostro è amore» 

«Sono stati anni difficili, ero limitato nelle uscite, nei viaggi, ogni volta per poterne fare uno dovevo programmare prima la dialisi», racconta. «Mi innervosivo e toglievo, non volendo, serenità anche a mia moglie e ai bambini. C’erano dei giorni che non tolleravo le macchine e volevo staccare tutto».

Chicco e Rita si conoscono da adolescenti, si sono fidanzati nel 1979, lui aveva 18 anni e lei 16. Dalla loro unione sono nati due figli e oggi si divertono a fare i nonni. Una vita sempre insieme, nella buona e nella cattiva sorte, come si sente ripetere nelle cerimonie di matrimonio, e in questo caso è stato davvero così. L’uomo per tanti anni ha guidato gli autobus del trasporto pubblico cittadino, ma quando si è ammalato è stato costretto a lavorare in ufficio.

«Mia moglie mi ha sposato per la terza volta», non ha dubbi Chicco Collu che insieme alla sua Rita Orrù è testimone di un amore che va oltre ogni difficoltà. Per anni l’uomo ha sofferto della malattia renale, una diagnosi che ha ricevuto da giovane, quando aveva 35 anni e che fino a sei anni fa, quando sua moglie Rita ha deciso di donargli uno dei suoi reni, lo ha portato a vivere da dializzato.

La storia

«È vero mi ha sposato tre volte: la prima nel 1985, la seconda quando per l’anniversario dei 25 anni abbiamo rinnovato le promesse, e la terza sei anni fa quando ha organizzato tutto per ridarmi una vita serena e senza privazioni, dopo anni di dialisi e sofferenza», racconta Collu.

«Sono stati anni difficili, ero limitato nelle uscite, nei viaggi, ogni volta per poterne fare uno dovevo programmare prima la dialisi», racconta. «Mi innervosivo e toglievo, non volendo, serenità anche a mia moglie e ai bambini. C’erano dei giorni che non tolleravo le macchine e volevo staccare tutto».

Il calvario

Chicco Collu in quegli anni viene monitorato costantemente, per verificare le sue condizioni di salute e, nel frattempo, iscritto nelle liste per il trapianto in attesa di un donatore compatibile. «Nel 2011 ho fatto il primo trapianto al Brotzu, mi era arrivato il rene di una persona deceduta poco prima, ma nello stesso giorno lo hanno messo e poi tolto. L’intervento era andato male».

Da lì per l’uomo, deluso e stanco, inizia un nuovo calvario. Si iscrive a una nuova lista dei trapianti a Padova. Il percorso per donare un rene non è affatto facile, oltre alla compatibilità, bisogna essere in perfetto stato di salute.

«Io non gli avevo detto niente, perché una volta quando glielo proposi si era arrabbiato. Non voleva, aveva paura e diceva che era meglio che uno dei due restasse in salute – aggiunge Rita –. Così, d’accordo con la sua dottoressa, ho iniziato a fare tutti i controlli e gli esami: tutto ok, ero la donatrice perfetta. Quando lo ha capito non ne voleva saperne, ma io ormai avevo deciso e nulla mi avrebbe fatto cambiare idea».

Il gesto d’amore

Una decisione che l'ha portata verso un percorso fatto di continue visite mediche, mentre i medici dovevano abbattere tutte le difese immunitarie del marito per evitare che il corpo rigettasse il nuovo organo. Poi, finalmente, è arrivato il 22 novembre del 2016 e con esso una nuova vita per Chicco Collu e tutta la sua famiglia.

«Potrei dire che quella data segna il mio secondo compleanno, ma non è così: quel giorno mia moglie mi ha rinnovato il suo amore, ha dimostrato la sua forza, il suo coraggio e la sua generosità. Qualità che io ho sempre visto in lei. Adesso andiamo in giro, a cena fuori, posso mangiare di tutto: dopo l’intervento quando ero tornato a casa mi facevo scorpacciate di cioccolatini», aggiunge l’uomo oggi 62 anni.

«A sei anni di distanza possiamo dire che stiamo bene, siamo ottimisti e andiamo avanti, godendoci tutto l’affetto e l’amore dei nostri nipoti, avevo fatto bene a insistere, avevo avuto ragione», conclude Rita.

