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03 luglio 2026 alle 00:36

Vivamagenta, atleti in corsa 

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San Sperate si colora con “Vivamagenta”: domani dalle 17 atleti professionisti e no si riuniranno per una gara di corsa su strada aperta a tutte le categorie che prenderà il via alle 18 da piazza San Giovanni e si snoderà su un circuito di mille metri da ripetere più volte. Organizzata dall’associazione sportiva Isolarun sotto l’egida della Fidal Sardegna e col patrocinio del Comune, non vuole essere solo una competizione sportiva ma una vera festa sociale nata per celebrare i dieci anni dalla fondazione di Isolarun: «Il nostro è un evento comunitario con un’anima solidale, inclusiva e a vocazione ambientale. Le realtà coinvolte saranno diverse, tra cui il Giardino di Lù, impegnata nella ricerca del tumore ovarico, e Antas, che animerà la serata intrattenendo i più piccoli nel post gara», ha spiegato il presidente dell’associazione Giuseppe Floris.

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