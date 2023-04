“Viva la vita”: da oggi Frida Kahlo  sbarca a Bitti 

Al via stamane, alle 10, al cinema Ariston di Bitti, la mostra multimediale “Frida Kahlo – Viva la vita”, una straordinaria esposizione visitabile sino al prossimo 9 luglio. Per le scolaresche è previsto un biglietto unico per accedere anche al Museo della Civiltà pastorale e contadina, al Museo multimediale del Canto a tenore, al sito nuragico di Romanzesu e parco paleontologico all’aperto “BittiRex”.

I dipinti e la vita di Frida Kahlo saranno presentati attraverso proiezioni video, effetti luminosi e acustici, celebrando la sua figura di donna e artista attraverso un forte impatto sensoriale, una vera e propria immersione dei sensi, capace quindi di coinvolgere pienamente il visitatore con gli strumenti della multimedialità. Una voce fuori campo nel ruolo di Frida Kahlo e una colonna sonora appositamente composta faranno da sottofondo acustico della presentazione. Lo stile unico e immediatamente riconoscibile dell’artista centroamericana è parte integrante della sua identità: la cultura messicana e la disabilità hanno segnato il suo percorso artistico e l’ideologia politica, temi centrali nel suo lavoro e ben identificabili in “Viva la vita”. Una Frida Kahlo vista anche con gli occhi del fotografo colombiano Leo Matiz, che ha colto l’essenza della sua anima e della sua femminilità in 13 scatti effettuati nell’intimità domestica di Casa Azul, nel quartiere di Coyocàn, un sobborgo di Città del Messico.

