Viva la lentezza, così si assapora la vita 

C’è Alessandro Metz, che ogni giorno salva migranti in mare. E Alessio Onnis, che durante il Covid ha esplorato la Sardegna in bicicletta. Antonella Lumini, “custode del silenzio”, e poi l’esploratore di poesia, il prete-infermiere, la ritrattista. Loro e tanti altri.

La custode del silenzio

Spiritualità, contemplazione, lentezza, silenzio. Sono le parole chiave di “Stràngius: testimoni del nostro tempo”, festival di Serramanna, organizzato dal Comune e dall’Associazione della Terra Cruda col patrocinio della Regione. Con un bradipo per simbolo, per scoprire l’importanza di fermarsi a pensare in una società frenetica che ha bisogno di lentezza e silenzio. Appuntamento da martedì prossimo a domenica, con incontri nei cortili delle storiche case campidanesi, e a novembre il festival andrà nelle scuole. La giornata d’avvio, martedì, con Franco Michieli e Antonella Lumini; se il primo è un geografo ed esploratore, la seconda è chiamata “eremita urbana”, ma ama definirsi “custode del silenzio” e da anni pratica la meditazione nella sua casa, oltre a curare i libri antichi della biblioteca di Firenze.

Lo sguardo sul mondo

Affascinante poi l’esperienza di Alessio Onnis, ospite il giorno seguente, che nel periodo del Covid ha esplorato la Sardegna in bicicletta, mentre Salvatore Tola è un esploratore della poesia, che ha portato alla luce molte opere dimenticate. Di grande interesse pure l’incontro con Enrico Tallone, il terzo giorno, un vero editore “lento”. I suoi “Manuali tipografici” sono infatti stampati a caratteri mobili, come duecento anni fa; lo stesso giorno sarà anche ospite la poetessa slovena Barbara Korun. Il tema dell’eremitaggio torna il quarto giorno con Roberto Italo Zanini, che ha realizzato libri inchiesta sugli eremiti anche intervistando alcuni di loro, mentre Alessandro Dehò, prete e già infermiere, racconta la spiritualità. Scrive di viaggi e di ermetismo Edoardo Lughi, ospite domenica; e sono di grandissima attualità gli incontri con Ibrahima Lo, che ha viaggiato dal Senegal all’Italia su un barcone e poi è diventato soccorritore; e Alessandro Metz, armatore della nave Mare Jonio, che ogni giorno salva migranti in mare.

I festival popolari

Ci saranno anche mostre dedicate all’arte, alla bicicletta, e alla spiritualità religiosa, quest’ultima a cura dell’associazione Tradizioni Popolari di Serramanna. Prevista anche una tavola rotonda sul ruolo dei festival popolari, e una performance d’arte: si chiama “Carattere”, ed è ideata da Francesco Virdis. Una tavola, un pennello, e ciascuno degli ospiti potrà lasciare il suo segno. «Vi aspettiamo tutti per vivere questo potere del silenzio nella letteratura e nella vita», dice l’assessore alla Cultura Giovanni Maccioni. Il direttore artistico Giuseppe Manias: «In Sardegna non ci si può sentire stranieri».

