Vittozzi precede Wierer e vince la coppa di specialità dei 15 km 

Giornata da ricordare per il biathlon italiano nella gara di apertura della tappa di Coppa del mondo di Oestersund, in Svezia, con una doppietta mai registrata in campo femminile. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno conquistato il primo e il secondo posto nella 15 km individuale, risultato che per la altoatesina vale la vittoria individuale n. 15 in Cdm, mentre Vittozzi alza al cielo la coppa di specialità per la seconda volta in carriera, dopo quella colta nel 2019, sempre nell'individuale.

Le azzurre sono state esemplari dal poligono, con uno “0” che ha reso le loro prestazioni inavvicinabili. Denise Herrmann, terza all'arrivo, ha accusato 1’38”8, mentre la francese Simon, leader della classifica generale, ha chiuso quarta con due errori. «Questa è la coppa più bella perché il cammino è stato più tortuoso», il commento di Vittozzi. Domani la staffetta, domenica la mass start.

