Vittozzi, cecchina d’oro risorge nel biathlon Fondo, terza la staffetta 

Con gli sci da fondo ai piedi (e la carabina in mano) l’Italia sa ancora salire sul podio. Lo fa con due magistrali rimonte firmate da Lisa Vittozzi, oro nell’inseguimento 10 km del biathlon, e da Federico Pellegrino, bronzo con il quartetto azzurro maschile del fondo nella staffetta 4x7,5 km.

La prima volta

Ci pensa Lisa Vittozzi a rompere l'interminabile incantesimo e a vincere il primo oro olimpico nella storia del biathlon azzurro. Bronzo e argento sono andati alla norvegese Marem Kirkeeide e alla finlandese Suvi Minkkinen. Lo strepitoso successo arriva dopo un avvio complicato dei giochi di Milano Cortina per la squadra italiana, con la sospensione - poi revocata - di Rebecca Passler e una serie di podi mancati nelle prime gare individuali. «Gareggiare con la rabbia mi ha sempre portato bene», aveva promesso mercoledì, dopo il deludente 37° posto nella 15 chilometri. E così è stato. Nella domenica trionfale dell'Italia, l'azzurra volava sugli sci e con il fucile sparava con la freddezza e precisione di un cecchino. Lisa ha costruito la sua vittoria grazie agli zero errori ai quattro poligoni. «È un sogno che si avvera. Mi mancava questa medaglia e sono riuscita a portarla a casa. Mi scoppia il cuore», ha gioito la 31enne. La gara è stata decisa proprio all'ultimo poligono, quello più difficile perché in piedi, quando hai già la fatica di tre giri nelle gambe. Lisa è scattata via, mentre la norvegese Marem Kirkeeide ha dovuto correre ben due giri di penalità. L'ultimo giro, con oltre 40” di vantaggio, è diventato una sorta di sfilata per Vittozzi. «Mi sono venuti i brividi sugli ultimi chilometri», ha confessato. «Questa medaglia la cercavo veramente da tanto», ha aggiunto la neo campionessa olimpica, che è finalmente tornata a sorridere. «Non pensavo di arrivare all'oro perché il livello delle concorrenti era davvero alto, ma ero molto tranquilla al poligono».

Nell'inseguimento si parte con il distacco accumulato sulla vincitrice della sprint, disputata in precedenza. Per Lisa erano 40 interminabili secondi: «Ho cercato di fare la mia gara. Sapevo che le altre erano veloci sugli sci, ma ho cercato comunque di fare una gara di testa. E l'esperienza ha fatto la sua parte», ha commentato soddisfatta. Di esperienza da vendere ne ha anche Dorothea Wierer, che, partendo 44ª e arrivando nona, nonostante un errore al poligono, ha registrato il miglior tempo sugli sci. «Prima della gara», ha ammesso, «mi sentivo senza energie, in gara ho preso la scia delle prime atlete, giro dopo giro mi sentivo sempre meglio e mi sono sbloccata». Tra una settimana appenderà la chiodo per sempre il fucile e gli sci stretti. Questo le dà una serenità invidiabile, anche se la grinta non è diminuita. «Adesso ci mancano la staffetta e la mass start. Ora sono un po' più tranquilla. Voglio godermi al massimo questi ultimi giorni», ha detto. Ora, che le azzurre hanno rotto il ghiaccio, anche i maschi possono puntare al riscatto. Nell'inseguimento, vinto in mattinata dallo svedese Martin Ponsiluoma, la prestazione di Tommaso Giacomel fa ben sperare. È partito con il pettorale 22, comunque è entrato nella top 10, piazzandosi nono. Ora si tratta di tramutare la rabbia in energia positiva, come insegna regina Lisa.

Fantastici quattro

Un super Federico Pellegrino ha invece trascinato l'Italia a un preziosissimo bronzo nella staffetta di sci di fondo 4x7,5 km. Sull'anello di Tesero, in Trentino, con una emozionante e coraggiosa ultima frazione il 35enne in una lunga volata, in stile Cipollini, ha recuperato e staccato la Finlandia portando gli italiani sul podio, alle spalle della Norvegia dell'immenso Klaebo (quarto oro in questa edizione, nono in carriera!) e alla Francia. I magnifici quattro - Davide Graz, Elia Brap, Martino Carollo e Federico Pellegrino - dall'inizio hanno creduto in questa medaglia. Carte alla mano l'impresa era difficile, vista la strapotenza della Norvegia, la Francia superveloce e gli altri paesi scandinavi, ma non impossibile, come dimostra lo strepitoso risultato. I primi tre azzurri hanno fatto un ottimo lavoro di squadra, tirando la volata all'ultimo frazionista, il portabandiera dell'Italia alla cerimonia di San Siro. Il primo azzurro in gara, Davide Graz, dal primo metro ha mantenuto gli azzurri in zona podio. «Siamo qui per una medaglia. Una gara di squadra, a casa, significa tantissimo. Ho fatto la mia parte e di questo sono orgoglioso», ha detto. Presto la Norvegia è partita per altre sfere, con Francia, Finlandia e Italia a inseguire. Elia Brap ha creduto in un posto sull podio, visto che «ovviamente i norvegesi sono un altro pianeta». Poi Martino Carollo («La mia frazione di skating è stata durissima»), che ha fatto la sua parte per non far scappare i finlandesi, assicurando così a Pellegrino un'ottima posizione di lancio per l'ultima frazione. Chicco Pellegrino è partito con 21” di distacco sul finlandese, superandolo e arrivando al traguardo addirittura con un discreto distacco. «La mia carriera non è ancora finita, c'è ancora qualcosa da provare. Intanto ci godiamo questa medaglia che è veramente una soddisfazione incredibile», ha detto.

