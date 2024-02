vittozzi argento: è la quarta medaglia 

Justine Braisaz chiude il cerchio conquistando l’oro anche nella mass start di biathlon a Nove Mesto, ma è ancora grande protagonista Lisa Vittozzi, stella di questo Mondiale proprio come la francese: l’azzurra vince la medaglia d'argento e raggiunge le quattro medaglie , di cui tre individuali, incluso un oro. «Questi Mondiali sono stati molto soddisfacenti per me», ha commentato. «Ora un po’ di riposo, ma il prossimo mese sarà ancora dura. Ci vediamo in pista». Nella prova di ieri, Dorothea Wierer si è dovuta accontentare di chiudere fra le migliori venti. «Purtroppo sono caduta al primo giro, ed è stata tutta una rincorsa», spiega.

Pattinaggio

A Calgary Davide Ghiotto, bronzo olimpico a Pechino, ha vinto la gara dei 10.000 metri dei Mondiali di pattinaggio veloce su ghiaccio. In questi Mondiali Ghiotto aveva già ottenuto un argento nella prova dei 5.000 e l'oro nell'Inseguimento a squadre.

