Vittorio Lai compie 102 anni, pioggia di auguri per Nonno Pistola 

Zio Vittorio Lai, conosciuto da tutti a Perdasdefogu come Pistola, ha compiuto ieri 102 anni. Simpatico e ironico il super nonnino ha avuto otto figli e ha diciotto nipoti, ma è anche bisnonno di venti ragazzi e trisnonno di tre bimbi. Tra le sue più gradi passioni c’è la caccia, che ha praticato per tutta la vita. Ha coltivato diversi hobby come la lettura e la realizzazione di seggioline in ferula. Sono numerosissimi i giornalisti provenienti da tutto il mondo che lo hanno voluto intervistare per carpire i segreti della longevità. Nonno pistola è stato anche tra i protagonisti del programma di Videolina “Centenari Superstar”.

Tantissimi gli auguri arrivati al centoduenne, da quelli dell’amministrazione fino ai moltissimi messaggi per tutto il giorno sui social. Vittorio Lai insieme a altri otto compaesani detiene il Guinness World Record che fa di Perdasdefogu il paese con la più alta concentrazione di centenari al mondo. (fr.l.)

