Vittorio Lai, compie 101 anni 

Da un’Isola all’altra per un compleanno speciale. Ieri zio Vittorio Lai ha compiuto 101 anni festeggiandoli in Sicilia. Conosciuto da tutti come nonno Pistola, il nonnino ha spento le candeline in terra siciliana dove risiede da qualche tempo in casa di una delle figlie. Parenti e nipoti sono volati lì per portagli gli auguri. Vittorio è sposato da quasi ottant’anni con Maria Arcolacci (97). Insieme hanno avuto otto figli, hanno poi diciotto nipoti. Sono bisnonni di venti ragazzi e trisnonni di tre bambini. Il super nonnino è conosciuto da tutti come un uomo scherzoso e simpatico. Sempre di buon umore zio Vittorio è un grande appassionato di caccia, sport che ha praticato per tutta la vita. Tra i suoi hobby la lettura e la realizzazione di seggioline in ferula. Le congratulazioni sono arrivate da tanti compaesani sui social e dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Bruno Chillotti: «Auguriamo a zio Vittorio di festeggiare tanti altri compleanni in salute».

