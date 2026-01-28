Vittorie, qualità e quantità: Obert ha conquistato Pisacane 

Da Genova, sponda Samp, a Cagliari, il mare sullo sfondo e una carriera che decolla. Era l’estate 2021, Adam Obert da Bratislava, classe 2002, si presentava ad Assemini con la benedizione di Pierluigi Carta. Nessuno poteva ancora scommettere un soldo su quel ragazzone prestante, atleticamente notevole ma disordinato tatticamente. Oggi, grazie al lavoro, alla pazienza sui due fronti – il calciatore e chi lo ha seguito – stiamo parlando di una delle migliori realtà del sorprendente Cagliari, di un titolare fisso nella selezione nazionale maggiore della Slovacchia e di un prossimo uomo mercato, se è vero che il nome di Obert è nell’agenda segreta di alcuni fra i top manager a livello italiano ed europeo.

Fabio Pisacane, nella sua opera di portare tutti i titolari a una condizione ottimale per poter dare il massimo, non ha avuto fretta con Obert. Pur non partendo nella formazione ideale all’inizio della stagione, perché la linea a tre sembrava territorio esclusivo per Zappa, Mina e Luperto, in poche settimane il difensore slovacco si è conquistato la fiducia del tecnico, sovvertendo equilibri che sembravano sicurezze. Con Palestra si è preso una maglia conj autorità e praticamente non l’ha mai più mollata: una partita saltata per squalifica, una praticamente trascorsa in panchina – quella della vittoria col Torino – e ben 18 gare nella formazione titolare, Juventus e Fiorentina le ultime perle di un campionato in crescita.

L’azione che ha portato alla rete di Palestra, con l’accelerazione prepotente sulla sinistra e l’intelligente rasoterra per Esposito, è una delle azioni più belle del Cagliari di questo campionato e una delle più viste sui social in questi giorni.

In campo e fuori

Spinge, riconquista, parte palla al piede, ha migliorato il cross e anche sotto il profilo fisico a tratti sembra inarrestabile. Con un ordine tattico insospettabile solo pochi mesi fa, Obert adesso è uno degli uomini di Pisacane, anche per quanto riguarda la difesa in senso stretto: in quattro occasioni (Lecce, Udinese, Verona e Sassuolo nel girone d’andata) Pisacane lo ha utilizzato da difensore centrale. È diventato, nel frattempo, anche un calciatore importante anche per la sua Nazionale: il ct Calzona lo impiega da titolare in coppia con il capitano Skriniar, dopo gli Europei 2024 in Germania ha segnato anche il suo primo gol il 13 ottobre 2025 nella vittoria per 2-0 col Lussemburgo.

Obert è legato da un lungo contratto al Cagliari (2029), l’estate 2025 ha visto alcuni importanti club europei (fra cui Celtic Glasgow e Anderlecht) farsi avanti per il difensore. Suo nonno, Jozef Obert, è stato un calciatore da quasi 100 gol nella prima divisione cecoslovacca. Il padre di Adam, anche lui Josef, ha iniziato a giocare per poi deviare verso una brillante carriera di avvocato. Adam era molto legato al nonno scomparso nel 2020, da lui aveva ricevuto importanti consigli all’inizio della carriera. È perfettamente inserito nella città, ha scelto di vivere in centro ed è in sintonia con la parte più “giovane” del gruppo rossoblù. E ora il Verona.

