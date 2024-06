Vittorie della Georgia e della Slovacchia, solo un pari per la Francia contro il Canada 

Gli ultimi test prima dell’inizio del campionato europeo fanno sorridere Georgia e Slovacchia mentre la Francia impatta sul Canada. Ieri sera, oltre all’Italia di Luciano Spalletti, sono scese in campo altre otto nazionali. A parte la vittoria (3-2) del Brasile sul Messico, nella gara che si è giocata in Montenegro, i padroni di casa hanno lasciato il campo con una pesante sconfitta per mano della Georgia, tra le cui fila giocava anche il napoletano Khvicha Kvaratskhelia, autore peraltro di un assist sul secondo gol degli ospiti. Le reti sono state messe a segno per la Georgia da Kiteishvili al 10’, Mikautadze al 33’ e Zivzivadze all’84’, mentre il gol della bandiera dei padroni di casa è stato siglato da Jovetic al 66’.

Poker

Sonora sconfitta invece per il Galles che ha preso quattro gol dalla Slovacchia, scesa in campo con il napoletano Stanislav Lobotka a guidare il centrocampo. La formazione del tecnico del Napoli Francesco Calzona, arrivato alla guida dei partenopei a metà campionato, quando già aveva l’incarico di commissario tecnico della nazionale slovacca, non ha avuto pietà della squadra gallese e ha rifilato ai rossi britannici un poker. A segno al 45’ Kucka, Bozenik al 58’ e Benes al 91’, in pieno recupero. A completare il tabellino, tra la terza e la quarta rete, anche un autogol di Ampadu al 60’.

Il pareggio

Infine, mezzo passo falso della Francia contro il Canada. L’amichevole giocata in Francia ha visto scendere in campo molti giocatori che militano nel campionato italiano, come il portiere del Milan Maignan, il suo compagno di squadra Teo Hernandez, l’interista Markus Thuram e l’attaccante rossonero Olivier Giroud. È invece subentrato solo nell’ultimo quarto d’ora di gara, il gioiello Kylian Mbappé, fresco acquisto del Real Madrid e una delle stelle del prossimo campionato europeo che partirà la prossima settimana in Germania. Solo panchina inoltre anche per lo juventino Rabiot e per l’interista Pavard. La formazione di Didier Dechamps, nonostante il forte potenziale offensivo, non è riuscita a bucare la difesa del Canada.

RIPRODUZIONE RISERVATA