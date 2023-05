Vittoriani o steampunk? Torna a Cagliari La Grande Jatte  

Sarà come fare un tuffo nel passato e immergersi completamente nel fascino dell’età vittoriana, durante l’attesissimo evento di domenica prossima: La Grande Jatte. Giunta alla sua XI edizione, la manifestazione porterà ai giardini pubblici di Cagliari, anche quest’anno, un’atmosfera da sogno che rievoca l’800, dove il portamento delle dame nei magnifici abiti vittoriani, i baffi e le barbe dei loro accompagnatori e l’allestimento di un Victorian Tea party, coinvolgeranno appassionati e curiosi.

Oltre le convenzioni

Sarà una giornata del tutto «non convenzionale», così la definisce la direttrice artistica Claudia Cabitza, ideatrice e curatrice dell’evento sin dalla prima edizione. «In passato ho sempre guardato affascinata eventi simili che si svolgevano in tutta Italia, e avevo il grande sogno di parteciparvi, ma ancora di più di portare in Sardegna qualcosa che non si era mai realizzato», racconta. «Un giorno passeggiavo per i giardini pubblici e ho avuto un’illuminazione: ho immaginato il grande viale alberato come fosse un fiume, e nel prato tutto intorno, centinaia di persone vestite a tema che facevano un picnic d’epoca». Quel sogno è divenuto realtà e coinvolge da un decennio migliaia di persone. «La Grande Jatte è veramente sentita dalla maggior parte di coloro che ne prendono parte. È organizzata da varie associazioni che collaborano, sì, ma ancor di più è fatta da chi vi partecipa: l’evento per loro non dura una giornata ma mesi di preparazione minuziosa di costumi e barbe, ricerca delle ricette, delle stoviglie e di ogni particolare da portare all’evento».

Abiti e trucchi

Per partecipare non è necessario essere in costume. Gli ospiti potranno prendere parte a tutte le attività e godersi una passeggiata in un mondo fiabesco popolato da scacchi giganti, dame, e strani personaggi. Compito del pubblico sarà anche quello di fare da giuria. La parte dei contest è tra le più apprezzate dell’evento e quest’anno prevede alcune novità: oltre a premiare il miglior abito vittoriano maschile e femminile, la miglior mise steampunk uomo, donna e bambini, quest’anno in gara anche barbe e baffi, il miglior picnic e il miglior banchetto. La giuria popolare sarà affiancata da quella degli esperti, presieduta da Gianfranco Orrù, vincitore del Premio Arbiter 2021 eccellenza della sartoria italiana. In giuria Nicoletta Demontis, Anna Orrù e Davide Meloni.