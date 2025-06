Vittoria striminzita, Italia da ricostruire 

ITALIA 2

MOLDOVA 0

Italia (3-5-2) : Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri (38' st Coppola), Frattesi, Tonali, Dimarco (1' st Orsolini), Ricci (1' st Barella), Cambiaso, Raspadori (32' st Maldini), Retegui (26' st Lucca). In panchina Meret; Carnesecchi; Rovella; Gatti; Maldini; Udogie; Casadei; Rugani. Ct Spalletti.

Moldavia (3-4-2-1) : Kozhukhar; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita (27' st Dros), Bodisteanu (13' st Motpan), Reabciuk; Caimacov (21' st Stina), Postolachi (21' st Perciun); Nicolaescu (27' st Damascan). In panchina Straistari; Cojuhar; Bors; Posmac; Motoc, Stefan; Bitca. Ct Cleșcenco.

Arbitro : Schnyder (Svi).

Reti : nel pt 40' Raspadori; nel st 5' Cambiaso.

Reggio Emilia. Una vittoria (2-0) triste e più difficile del previsto di un'Italia a corrente alternata che senza segni di reazione saluta Luciano Spalletti tra applausi e qualche fischio, e resta in attesa di conoscere il nuovo ct. A portare avanti gli azzurri a Reggio Emilia, contro una vivace Moldova in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 ci pensa, a cinque minuti dalla fine di un primo tempo non certo esaltante, Giacomo Raspadori, mentre a inizio ripresa arriva il raddoppio di Cambiaso per mettere sotto la squadra di Clescenco che solo per sfortuna e per la bravura di Donnarumma non va a segno. Finisce con uno striminzito 2-0 al posto della sperata goleada per poter credere ancora alla rimonta su una Norvegia vittoriosa anche in Estonia e che ora, nel gruppo I, ha 9 punti e una enorme differenza reti (+11) di vantaggio sull'Italia.

Partita difficile

Nella sua ultima partita sulla panchina della Nazionale, in uno Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia, dove invece dell'entusiasmo dei tifosi si avverte un'atmosfera surreale, Spalletti schiera in difesa Ranieri, a centrocampo dentro Frattesi e Ricci con Cambiaso a destra e Dimarco a sinistra. Davanti la stessa coppia vista in Norvegia Raspadori-Retegui. Brutto avvio degli azzurri che appaiono un po' deconcentrati e subiscono anche un gol che per fortuna dell'Italia viene annullato dal Var per fuorigioco di Nicolaescu autore del colpo di testa che aveva battuto Donnarumma. Poi ancora Nicolaescu finisce a terra in area di rigore provocando le proteste della panchina moldava. L'Italia non si scompone e dopo aver sciupato con Retegui, va in gol con Raspadori.

Nella ripresa Spalletti inserisce Barella e Orsolini per Ricci e Di Marco. Gli azzurri ricominciano a spingere e raddoppiano con lo juventino Andrea Cambiaso su cross basso di Orsolini. L'Italia cerca il 3-0, mentre arriva la brutta notizia del vantaggio della Norvegia in Estonia con Haaland. Spalletti cambia punte (con Lucca e Maldini) ma il terzo gol non arriva, e nemmeno le occasioni. In uno stadio “Città del Tricolore” quasi sempre muto tra delusione e sconcerto, finisce l'era di Spalletti sulla panchina azzurra, per ora vuota in attesa del nuovo commissario tecnico.

RIPRODUZIONE RISERVATA