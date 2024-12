Vittoria sofferta ma il budoni va 

Budoni. Il Budoni si gode la sofferta vittoria col Barisardo nell’anticipo del sabato. In questo momento della stagione ciò che maggiormente contava era portare a casa i tre punti dopo il primo posto sfumato la scorsa settimana e chiudere nel migliore dei modi il girone d’andata. I galluresi non hanno certamente messo in mostra la loro miglior prestazione ma hanno comunque confermato il perfetto andamento casalingo: 7 vittorie su 7.

Il Barisardo, guidato dall’ex Nicola Ruggeri, ultimo in classifica, ha tenuto testa alla vice capolista chiudendo bene gli spazi e tentando la ripartenza in contropiede. Ha sfiorato anche il vantaggio in avvio sia del primo tempo sia della ripresa. È stato però punito nell’unica disattenzione difensiva della partita. Le tante assenze nell’undici di casa hanno avuto un peso sul gioco e sulle scelte di Cerbone, costretto ad adattare Farris basso a destra e Ferrari invertito a terzino sinistro per sostituire Raimo assente. Ne ha subito le conseguenze sicuramente la spinta sugli esterni, che tanto caratterizza il gioco dei galluresi.

La gara pareva scorrere verso il secondo pareggio consecutivo, dopo quello costato il primato contro la Nuorese. Ma al primo errore difensivo degli ospiti, il Budoni ha saputo indirizzare il risultato a proprio favore. Decisivo il guizzo di Cannas al 28’. L’ex Latte Dolce, entrato in campo 30 secondi prima, ha iniziato l’azione con un cambio gioco dalle parti dell’altro ex sassarese Piass, e l’ha conclusa insaccando il cross letto male dalla difesa ogliastrina.



RIPRODUZIONE RISERVATA