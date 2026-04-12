Vittoria provvidenziale anche per la Primavera 

Frosinone 1

Cagliari 4

Frosinone (3-5-2) : Minicangeli, Obleac (30’ st Buonpane), Pelosi, Ndoye, Barcella, Mjdenic, Grosso, Toci (30’ st Luchetti), Befani, Colley (13’ st Schiotrema), Gori (25’ st Cichero). In panchina Di Giosia, Rodolfo, Colafrancesco, Fiorito, Pantano, Zorzetto, Mboumbou. All. Pesoli.

Cagliari (4-3-1-2) : Sherri, Grandu, Cogoni, Franke, Marini, Raterink, Liteta (27’ st Russo), Malfitano (27’ st Roguski), Sugamele (7’ st Tronci), Mendy (27’ st Hamdaoua), Trepy (35’ st Costa). In panchina Sarno, Kehayov, Doppio, Prettenhoffer, Cardu, Goryanov. All. Gallego.

Arbitro : Mirabella di Napoli.

Reti : nel pt 1’ Trepy, 33’ Franke; nel st 25’ Tronci, 42’ Cichero, 48’ Tronci.

Il Cagliari Primavera torna a vincere nello scontro diretto, spazza via il Frosinone 4-1 in trasferta e difende così i playout. Propone una singolare lezione su come approcciare la gara. Dopo 20 secondi, la pressione porta a un immediato recupero e Trepy segna il gol che squarcia la partita. Tra i titolari anche Sherri, oltre e Liteta e Raterink. I rossoblù indirizzano ulteriormente il match con Franke al 33’. Poi a inizio ripresa, entra Tronci. E si prenderà la scena: al 70’ fa 3-0 e sigilla una partita che il Frosinone cerca di riaprire sul finale. Al 88’ con il gol di Cichero e nel recupero con la testata fuori di Ndoye. Poi Tronci dà i 3 punti al Cagliari conducendo il pallone per oltre 50 metri nel gol dell’1-4.

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