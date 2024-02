Vittoria per distacco: il record di Giuseppe Meloni fa volare i Dem 

Si è fermato poco sotto la cifra di settemila preferenze, un record in Sardegna: Giuseppe Meloni, consigliere regionale uscente e presidente regionale del Pd è il trionfatore di queste elezioni regionali, un po’ il paradosso politico in una città e in un collegio che ha assegnato al candidato governatore Paolo Truzzu il 56 per cento dei consensi. Avvocato, 44 anni, al suo terzo mandato dopo l’esperienza da sindaco di Loiri Porto San Paolo, è uomo non nuovo ai record elettorali. Ma cinque anni dopo è un’altra storia.

«È una grandissima emozione e un’altrettanto grande responsabilità», commenta a caldo mentre viaggia verso Cagliari: «Un successo di queste proporzioni non me lo aspettavo neppure io. Devo ringraziare tutti i miei elettori e una grande squadra che mi sostiene. Ora è necessario riprendere immediatamente a lavorare per la Sardegnai. Con Alessandra Todde abbiamo proposto un programma concreto con un lavoro di squadra che guarda ai problemi reali della Sardegna». Non molto differenti da quelli della Gallura. «La prima emergenza riguarda tutta l'isola ed è la Sanità. E poi i trasporti, la scuola, compreso l’aspetto che ci vede in controtendenza con le carenze nell’edilizia scolastica, la legge urbanistica».

Il successo di Meloni ha anche portato il Pd a una percentuale molto alta, il 19 per cento nel collegio (il 23 in città). «Il Partito democratico è molto saldo e radicato in Gallura», commenta: «Abbiamo presentato una lista forte, con un mix di figure esperte, come il presidente dell’Anci, e giovani amministratori del territorio». In questo contesto c’è anche l’importante successo personale di Ivana Russu, capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Olbia, circa tremila voti nel collegio e oltre duemila in città che ad Olbia la collocano dopo Meloni e il consigliere uscente di Forza Italia Angelo Cocciu.

