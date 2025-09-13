«Vittoria, il resto non conta» 

«La parata più difficile? La prima, quella su Pellegrino, dove sono stato bravo a scegliere il tempo». Non ha dubbi Elia Caprile nell'eleggere il momento chiave dei tanti della sua strepitosa prestazione di ieri: quello all'8', nel primo di due interventi consecutivi che hanno mantenuto il risultato sullo 0-0. In tutto di parate ne ha fatte sei, equamente divise fra primo e secondo tempo: un muro insuperabile, che soltanto l'ex Oristanio era riuscito a battere fermandosi però alla traversa che gli ha negato l'1-1. Una prova superlativa quella del portiere riscattato in estate dal Napoli, che però non vuole prendersi la gloria personale: «Contavano i tre punti, sono contento per la vittoria e tutto il resto passa in secondo piano», l'umiltà con cui mette prima di ogni altra cosa i risultati del Cagliari. «Sono contento per la mia prova, ma anche per il successo. Vero che ho fatto tante parate, ma soprattutto ho aiutato la squadra».

Decisivo

Caprile non era ancora riuscito a chiudere senza gol al passivo: ne aveva subito uno in ciascuna delle precedenti tre partite, Coppa Italia compresa. E all'8', sulla leggerezza di Mina, si è trovato davanti Pellegrino e Cutrone: li ha stoppati entrambi, evitando che il Parma andasse in vantaggio. Non certo le uniche prodezze, perché anche nel resto della partita ha dato quella sicurezza che serviva per gestire i momenti. Il primo successo in campionato dà al Cagliari uno slancio fondamentale, soprattutto perché si trattava di uno scontro diretto: «Sicuramente la vittoria aiuta sempre», il pensiero di Caprile sul risultato conquistato ieri. «Noi siamo consapevoli però che siamo solo alla terza giornata, il campionato è lunghissimo. Dobbiamo rimanere concentrati, umili e compatti: sono sicuro che facendo le prestazioni viste da quando abbiamo cominciato ci toglieremo tante soddisfazioni. Nel primo tempo abbiamo fatto tanti errori tecnici, ma siamo stati corti e compatti: qualche errore può capitare».

I bomber

Caprile è stato il protagonista nell'area di rigore del Cagliari, mentre in quella del Parma sono stati Yerry Mina (premiato, nonostante la prestazione di spicco del portiere, col trofeo per il migliore in campo) e Mattia Felici. Per il difensore secondo gol della settimana, dopo quello in Venezuela-Colombia: bis con in mezzo un lungo viaggio intercontinentale. Poteva essere condizionato, invece alla fine Pisacane lo ha scelto dal 1' e lui - pur con qualche imprecisione - l'ha ripagato con l'1-0. «Sono felice per il grande spirito della squadra, adesso ci prepariamo per la prossima partita», ha dichiarato, «ringrazio Dio per aver fatto gol. Il pubblico è sempre con noi, questo mi dà grande voglia per andare forte e guardare avanti».

Per Felici, due settimane fa a un passo dal Venezia, »gioia doppia perché si tratta del primo gol in Serie A. «Un'emozione gigantesca, non vedevo l'ora che arrivasse questo momento, sono contento di essere rimasto a Cagliari e di aver fatto gol. Potevo cambiare squadra, ho deciso di rimanere e ho fatto bene, a maggior ragione davanti a un pubblico spettacolare come questo. La dedica? Alla mia ragazza, dall'anno scorso mi dice che vuole che le dedichi un gol».

