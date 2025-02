vittoria e fuga per il città di cagliari 

Vittoria nello scontro diretto e fuga. Nella diciannovesima giornata di C1 la capolista Città di Cagliari batte 6-2 in casa il C’è Chi Ciak secondo, portando così a sette i punti di vantaggio in classifica.

A decidere il big match del PalaMonteAcuto sono stati Foppa, autore di una doppietta, Mazza, Erriu e Ortega, bottino cui si aggiunge un autogol ospite. Per la battistrada un successo che a fine campionato potrebbe rivelarsi determinante per la promozione in B. Alle spalle della prima della classe vince ancora l’Ichnos Sassari, terzo, con l’8-7 esterno sull’Happy Fitness Center. Protagonista Fois con ben quattro gol. A segno anche Sechi (doppietta), Sanna e Marogna.

Si dividono la quarta posizione, a pari punti, il Sestu Sardinia e il Villaspeciosa. In trasferta contro la Villacidrese il Sestu si è imposto 3-1 con le reti di Versace, Spanu e Belleboni. Vittoria casalinga invece per il Villaspeciosa con il 7-3 sul Portoscuso firmato da Contini (doppietta), Podda, Perez, Lai, Addari e Billai.

Conquista tre punti in casa anche la Fanni Futsal Sassari con il 6-0 sul Futsal 4 Mori. Decisive le doppiette di Pilo e Dessanti e le reti di Pinna e Fozzi. Successo esterno per lo ZB Iron Bridge, che batte 5-4 il Domus Chia con le doppiette di Deiana e Ciriblan e il gol di Smuraglia. Unico pareggio di giornata quello tra Cus Cagliari e Futsal Villasor per 2-2 con la rete di Santoni e un autogol per gli universitari e i centri di Buckson e Mereu per gli ospiti.

