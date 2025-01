Vittoria d’oro per il Cagliari: decisiva Queiroz 

Colpo pesantissimo del Cagliari in chiave salvezza. Nella quindicesima giornata di Serie A femminile, le rossoblù vincono lo scontro diretto sul campo dell’Atletico Foligno grazie al gol segnato da Andreza Queiroz a 61 secondi dalla fine. Basta la rete della brasiliana, che sfrutta la sponda perfetta di Vecchione, per colpire e superare Proietti.

Il Cagliari sbanca così il PalaPaternesi per 1-0 e si prende tre punti che permettono alla squadra di Morendo Giorgi di allontanarsi dalla zona calda della classifica. L’Atletico Foligno, dopo il time-out, ha anche la palla del pareggio, dopo il sesto fallo commesso da Pereira. Polloni però riesce a neutralizzare il tiro libero di Corboli e tenere inviolata la propria porta per l’1-0 finale. Un risultato preziosissimo per il Cagliari che ora può guardare anche alla zona playoff.

Serie B

In Serie B femminile, l’Athena Sassari vince anche il derby contro l’Oristanese per 8-0 e resta in testa alla classifica del girone A. Insegue la Jasnagora seconda, che batte 5-1 il Top Five in casa. Successo esterno per il Cus Cagliari, che si impone per 2-0 contro l’Aosta, mentre l’Arzachena lotta ma si arrende in casa per 7-5 contro il Pero.

