vittoria d’oro per il 360gg 

Il 360 GG Monastir conquista tre punti d’oro nella ventiduesima giornata di Serie A. Al PalaDante di Sestu la squadra di Diego Podda batte 3-2 la Fortitudo Pomezia con i gol di Jesus Murga, Dani Martin e Lorenzo Etzi accorciando a 5 lunghezze la distanza dalla salvezza diretta.

I bianconeri partono forte e sbloccano il match dopo appena 27 secondi: protagonista Murga che dopo l’imbucata per Dani Chino riceve il pallone di ritorno per l’1-0. La Fortitudo Pomezia pareggia al 9’ con Raubo. Al 16’ il 360 GG ha la chance per tornare avanti ma Molitierno para il rigore di Moura concesso per un fallo di mano. Il 2-1 arriva nella ripresa con Dani Martin che segue sul secondo palo la conclusione di Dani Chino. Allunga Lorenzo Etzi, con un fantastico colpo di tacco sugli sviluppi di una rimessa laterale. Solo nell’ultimo minuto il Pomezia accorcia con Campoy, ma alla fine vince il 360 GG Monastir che sale a quota 20 punti in classifica. In settimana il 360 GG aveva anche festeggiato la vittoria della Coppa Italia Under 17.

Serie A2

Quarta sconfitta consecutiva per la Leonardo nel campionato di A2. I cagliaritani sono stati battuti 5-3 nello scontro diretto esterno dal Lecco. Padroni di casa avanti 3-1 a fine primo tempo grazie a Ferri, Mattaboni e Cannella, con la rete di Siddi a pareggiare momentaneamente i conti. Nella ripresa, dopo il quarto gol di Espindola, accorciano Siddi e Pusceddu. Il 5-3 di Hartingh però chiude il match in favore del Lecco.

Serie B

Con il campionato di Serie B fermo è sceso in campo solo il Sestu Città Mediterranea per il recupero contro il Pavia ultimo in classifica. Campidanesi avanti con Lai nel primo tempo. A inizio ripresa il pareggio dei locali con Magnini a cui risponde Bringas.

Nel finale arriva però il definitivo 2-2 di Nucera, che condanna il Sestu alla terza partita senza vittoria e al secondo pari consecutivo.