Vittoria di Salvatore Marras per poco più di sessanta voti 

L’amministrazione comunale di Meana Sardo sarà guidata per i prossimi cinque anni da Salvatore Marras, 65 anni, che si è candidato con la lista “Uniti per Meana”, una squadra composta da dodici persone.

«Siamo contenti perché non era scontato - dice Marras - partivamo svantaggiati per due motivi: siamo la lista di continuità con il sindaco uscente e alcuni consiglieri si sono ricandidati con noi, e poi perché ci identifichiamo un po' con il centrodestra, anche se siamo una lista civica, ma anche perché noi eravamo un po' in ritardo, io ho dato il mio sì alla candidatura soltanto un mese prima della scadenza. Penso abbia influito molto il fatto che per noi contava molto il lavoro gruppo e non un leader che cercava di candidarsi».

Il nuovo sindaco continua la sua analisi: «Cosa vogliamo fare? Innanzitutto dobbiamo difendere la sanità sul territorio, e anche i servizi, e poi occorre completare le opere che sono in corso attualmente e cercare di rendere più accogliente e vivibile il paese, soprattutto aiutando le nuove famiglie».

È stata una sfida combattuta: Marras è stato eletto sindaco con 616 voti, mentre il suo avversario Giovanni Cogoni con la lista “ViviAmo Meana” si è fermato a 554.

Tra i candidati più votati della lista vincente ci sono Giuseppe Urru, Daniele Casula e Antonio Corriga, mentre nella lista perdente tra i più votati figurano Gianpietro Manca, Elettra Chighini e Sara Sanna.