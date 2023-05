Vittoria di Mele al fotofinish: Salaris indietro di due schede 

Nel comune della provincia di Oristano dove si è registrato la più alta percentuale di elettori (oltre l’82%), la vittoria è andata ad Angelo Mele, 60 anni, titolare di una agenzia di spettacoli ad Abbasanta con la lista “Rinascita Boroneddu” che ha superato al fotofinish di due schede ( 61-59) Maria Giovanna Salaris, assessore uscente e capolista del raggruppamento “Continuità per Crescere”.

È stato davvero uno spoglio appassionante e una lotta all’ultimo voto, di una sfida incertissima e molto partecipata, come si è visto dalle percentuali finali. «Sono ovviamente contento dell’esito di questa bella contesa democratica – afferma il neo primo cittadino – e soddisfatto soprattutto per il fatto che gli abitanti di Boroneddu mi hanno accolto ed hanno apprezzato la scelta della lista che ha chiesto di mettermi a disposizione per il bene del paese. Credo che la collaborazione della minoranza sia molto importante nell’interesse comune, soprattutto perché in questi 15 anni di amministrazione hanno dato il loro importante contributo». Per quanto riguarda la composizione della giunta – sottolinea il sindaco – «ne parleremo con tutti i componenti della lista, ma confermo ciò che ho sempre detto e cioè che il numero delle preferenze raccolte sarà importante, ma non l’aspetto decisivo». ( s. c. )

