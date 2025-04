Vittoria di Arnaldi poi il buio a Madrid 

Madrid. Anche il torneo di tennis di Madrid si è dovuto arrendere al blackout che ha colpito poco dopo le 12.30 di ieri l'intera penisola iberica e parte del Sud della Francia. Dopo sole tre partite giocate, il programma è stato sospeso in attesa di un ritorno dell'energia elettrica, lasciando giocatori e pubblico in un limbo fatto di attesa e incertezza, prima che fosse deciso di cancellare tutti gli incontri ancora da disputare, nel pomeriggio e in serata, per motivi tecnici e di sicurezza.

Una delle poche eccezioni ha riguardato Matteo Arnaldi. L'azzurro stava portando a casa il secondo set contro il bosniaco Damir Dzumhur quando si sono spenti i tabelloni e tutte le apparecchiature a servizio del match. I due giocatori sono rimasti interdetti e la partita è stata sospesa ma quello che sembrava un inconveniente localizzato alla Caja Magica si è rivelato un problema di ben altra dimensione. L'azzurro ha però potuto in qualche modo finire opera, battendo il rivale per 6-3, 6-4, ma della sua vittoria non resterà traccia se non nella memoria dei due protagonisti e dello scarso pubblico presente, perché tutto era andato in tilt. Bravo Arnaldi a non farsi distrarre e guadagnare la sua prima volta agli ottavo in un Masters 1000. Il prossimo avversario sarà lo statunitense Tiafoe o il francese Muller.

