Vittoria della Leonardo  

Due su due. La Leonardo vince anche in Liguria e si prende momentaneamente la testa della classifica della Serie A2 élite. I cagliaritani si sono imposti 4-1 sul campo del CDM Futsal nell'anticipo della seconda giornata del girone A.

La squadra di Petruso sblocca il match dopo 3 minuti con Marco Tidu che colpisce di prima intenzione su schema da rimessa laterale. Al 7' il raddoppio è ancora di Tidu: Ennas recupera palla e in contropiede serve il capitano della Leo per il 2-0. Al 15' Ramon accorcia le distanze per il CDM sugli sviluppi di una punizione. Lo stesso Ramon viene espulso al 18’: già ammonito, il giocatore dei liguri si prende il secondo giallo per simulazione. Ne approfittano i cagliaritani per allungare sul 3-1 con Riccardo Siddi in superiorità numerica dopo appena 35 secondi. A inizio ripresa arriva il definitivo 4-1 di Filippo Monti su assist di Tidu. La Leonardo è brava poi a gestire il triplo vantaggio e negare ai padroni di casa di rientrare in partita. Merito anche di Erbì che con le sue parate nega più volte il secondo gol agli avversari. Nel finale la Leo sceglie anche di schierare il portiere di movimento per far passare gli ultimi minuti, con Demurtas che sfiora il 5-1.

Il CDM risponde a sua volta con il portiere di movimento per riaprire il match ma la difesa arancionero si dimostra ancora una volta solida e tiene sul 4-1 il punteggio fino al suono della sirena.

Per la Leonardo si tratta della seconda vittoria in altrettante partite del nuovo campionato di Serie A2 élite. Dopo il successo all’esordio sul Pordenone in casa, è arrivato anche il 4-1 esterno in Liguria contro il CDM. In attesa delle altre gare che si disputeranno sabato 14 ottobre, i cagliaritani si godono la testa della classifica.

