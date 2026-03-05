VaiOnline
La Maddalena.
06 marzo 2026 alle 00:12

Vittime dell’amianto, vitalizio adeguato 

Il Tribunale: riconosciuto lo stesso risarcimento di chi muore sul lavoro 

Il nome di Enrico Laudati, sottufficiale della Marina, è nell’elenco dei desaparecidos dell’amianto, persone che hanno vissuto, senza saperlo, respirando veleno e sono stati uccise da malattie terribili. Per lungo tempo non si è potuto parlare di loro e delle loro storie. Personale della Marina Militare e operai dell’Arsenale di La Maddalena, vittime dell’esposizione al minerale. Storie dolorose che lo Stato ha cancellato. Ma ora la famiglia di Enrico Laudati ha vinto, il suo sacrificio è stato riconosciuto.

Fibre mortali

Il Tribunale di Tempio ha infatti stabilito che la morte di Laudati (2011) è avvenuta a causa della esposizione all’amianto, le fibre letali del minerale erano presenti all’interno delle unità della Marina militare italiana. Enrico Laudati (deceduto a 74 anni) ha vissuto a bordo delle navi per 30 anni ed è stato ucciso da una patologia causata dall’esposizione all’amianto. La sua famiglia (la moglie Santa e il figlio, maddalenini) è stata costretta a rivolgersi al Tribunale, per avere il provvedimento che attribuisce alla persona deceduta la qualifica di vittima del lavoro e del dovere. Ai parenti è stato riconosciuto un adeguamento del vitalizio, pari a quello previsto per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo. Il Tribunale di Tempio ha accolto le richieste della famiglia Laudati, respingendo le argomentazioni della Difesa. Lo Stato verserà gli arretrati (circa 60mila euro).

Dimenticati

L’Osservatorio nazionale amianto si è occupato di decine di casi a La Maddalena, persone arrivate da tutta la Sardegna per lavorare nell’Arsenale e morte a causa delle fibre cancerogene. L’organismo ha un posizione netta: «Lo Stato sapeva, la Marina sapeva e queste persone sono state esposte a rischi mortali, sulle navi italiane e su quelle americane. La parola d’ordine è stata a lungo il silenzio». Gli Usa, con modalità singolari, hanno inviato proposte di risarcimento forfettario ai parenti dei maddalenini che hanno lavorato per la Us Navy. Per il personale civile della Marina militare italiana non c’è stato il riconoscimento della causa di servizio. L’Osservatorio ha censito circa 20 mesoteliomi tra coloro che hanno lavorato nell’Arsenale e nella base militare di La Maddalena e stima che le vittime per patologie asbesto-correlate possano essere non meno di 80. La battaglia delle famiglie continua.

