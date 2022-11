Vittime dell’alluvione, il Comune paga 

È il primo consistente risarcimento destinato ai familiari delle vittime dell’alluvione di Olbia ed è arrivato dall’amministrazione comunale, meglio dalla compagnia assicuratrice Unipol Sai. Adempiendo al contenuto della sentenza di secondo grado (condanna per omicidio colposo plurimo) del sindaco Gianni Giovannelli e dei dirigenti Antonello Zanda e Giuseppe Budroni) la compagnia ha versato oltre un milione di euro ai familiari delle vittime del Ciclone Cleopatra che si erano costituiti parti civili nel processo penale, approdato nel maggio scorso alla decisione dell’appello. Non solo è stata versata la somma (indicata dalla Corte, presidente Plinia Azzena) alle famiglie delle persone decedute, ma la compagnia assicuratrice del Comune di Olbia ha anche pagato le spese legali (si parla di circa 140mila euro) destinate agli avvocati delle parti civili. La provvisionale va ai familiari della pensionata Anna Ragnedda, di Francesco ed Enrico Mazzoccu e alla madre di Patrizia Corona, morta insieme alla figlia Morgana. Per la posizione della sesta vittima, Maria Massa, va ricordato che la Corte d’Appello di Sassari ha assolto tutti gli imputati. Va anche detto resta aperta la questione sul piano civile, perché ora potranno partire le cause per il risarcimento.

Nessuna ammissione

Gianni Giovannelli, Antonello Zanda e Giuseppe Budroni sono stati condannati in solido con il Comune di Olbia (citato come responsabile civile). Le pene inflitte (sospese) sono di due anni di reclusione per Giovannelli, un anno dieci mesi per i dirigenti comunali. Nella nota del risarcimento, si legge che in alcun modo il versamento del denaro equivale a un riconoscimento di responsabilità, per il Comune di Olbia e per ciascuna delle persone condannate. La Unipol Sai ha dato esecuzione alla sentenza, che sarà impugnata in Cassazione. Pagare, dunque, non significa ammettere di essere responsabili dei decessi.

La Provincia non paga

Il pagamento della provvisionale non è un fatto automatico. Nel caso del processo per il crollo di Monte Pino (strada Provinciale 38, tre decessi) le famiglie delle vittime non sono state ancora risarcite. Il Tribunale di Tempio ha condannato alcuni dirigenti provinciali (Sassari e Olbia Tempio), ma la provvisionale non è stata ancora versata. Dice l’avvocata Nicoletta Mani, legale della famiglia Loriga: «Le parti civili, dopo aver atteso 9 anni perché fossero accertate le responsabilità, non hanno ancora ricevuto il pagamento delle provvisionali da parte della Provincia, che anziché ottemperare alla sentenza, continua a tergiversare, cosa che appare francamente intollerabile».