Vittime del Covid in Cardiologia: Delogu a giudizio 

Un rinvio a giudizio e due assoluzioni. Il capitolo sulle 11 morti covid del marzo 2020, nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Santissima Annunziata, si è chiuso ieri per Giorgio Steri, ex commissario straordinario Ats, e Bruno Contu, ex direttore sanitario Aou, assolti dal gup Gian Paolo Piana “per non aver commesso il fatto”. Al contrario dovrà affrontare il processo Fiorenzo Delogu, all’epoca coordinatore dell'Unità di crisi locale che, come gli altri due, era accusato di epidemia colposa e omicidio colposo plurimo ma anche di rifiuto di atti d’ufficio. La pronuncia del giudice è arrivata al termine di un procedimento che, dopo una prima discussione nei mesi scorsi, si era allungato, proprio su istanza del gup, che aveva chiesto al pm Paolo Piras dei chiarimenti ulteriori sulle contestazioni. Nell’ultima udienza il pubblico ministero ha sollecitato il non luogo a procedere per Steri, e il rinvio a giudizio per Contu e Delogu. Proprio i legali di quest’ultimo, Giovanni Sechi e Silvio Piras, avevano sollevato un’eccezione ritenendo che anche il loro assistito dovesse usufruire dello scudo governativo che esclude la punibilità nei reati connessi a diagnostica e terapia di persone affette da covid 19 se non in caso di colpa grave. L’obiezione è stata però ritenuta “manifestamente infondata” dal gup.

A Delogu si contestava di aver rifiutato il tampone per rilevare la positività al virus a due pazienti causando, secondo la Procura, i decessi e la diffusione pandemica. Contu invece, difeso dall’avvocato Nicola Satta, non avrebbe per il pm assicurato al personale medico di Cardiologia “le condizioni igienico-organizzative per il contenimento del rischio biologico”. Per Steri la responsabilità sarebbe infine consistita nel non aver provveduto all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Ma il gup ha ritenuto di mandare a processo il solo Delogu.

