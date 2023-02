Vittima di usura, tra 6 giorni lo sfratto 

Sfratto rinviato. Il funzionario dell’ufficio vendite giudiziarie ieri mattina ha bussato alla porta di Pasquale Tripaldi, l’imprenditore originario di Torino e residente a Sardara, vittima di usura la cui casa è stata venduta all’asta un anno fa. «Mi hanno già detto che torneranno lunedì mattina con i carabinieri e un fabbro per cambiare la serratura. A quel punto dovremo lasciare tutto. Rinnovo l’appello: chi può farlo ci aiuti, non abbiamo più nulla e non sappiamo dove andare – racconta al telefono –. Hanno accertato che nulla è stato portato via dalla casa, compilato un verbale e assicurato che torneranno tra una settimana». Mentre in paese qualcuno si mobilita per aiutare l’imprenditore e la moglie Sandra, domani l’avvocato Salvatore Cincotti, che segue Tripaldi nel processo in cui è parte offesa, sarà dal prefetto al quale ha già inoltrato un’istanza per chiedere la sospensione dell’assegnazione dell’immobile di via Asproni. «La sospensione dei processi esecutivi, assegnazioni e vendite comprese, è prevista dal quarto comma delle legge del 1999 a tutela delle vittime di usura», spiega il legale.

La vicenda giudiziaria non può dirsi ancora conclusa: dopo le sentenze di primo e secondo grado nei confronti di Salvatore e Luca Pontis, padre e figlio di Sanluri condannati entrambi per usura, si attende il pronunciamento della Cassazione alla quale hanno presentato ricorso i due imputati.

Nel frattempo, Tripaldi con il legale Cincotti sta cercando di ottenere quanto disposto dai giudici come provvisionale: dei 135mila euro a lui assegnati è riuscito finora ad incassarne meno di 30. (m. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA